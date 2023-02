Sebastián Yatra llegó en tacones, Tokischa con bigotes y Noel Schajris sin camisa al Premio Lo Nuestro

Muchos fueron los famosos que dieron de qué hablar en el Premio Lo Nuestro 2023 donde se dieron cita los mejores exponentes de la música latina. Varios de ellos llamaron la atención por sus excentricidades entre ellos Sebastián Yatra, Tokischa y Noel Schajris.

Sebastián Yatra siempre es muy elegante. Prefiere los colores planos, pero de un tiempo para acá y muy al estilo europeo, usa botas con tacones pequeños. Por supuesto, esto llamó la atención tanto de los comentaristas de la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro como el público en general. Pero Schajris no se quedó atrás. View this post on Instagram A post shared by Sebastian Yatra Brasil 🇧🇷 (@sebas_yatra_br)

El argentino ex integrante de Sin Bandera realmente logró llamar la atención de sus fanáticos y de todos desde la alfombra magenta del Premio Lo Nuestro. Llegó sin camisa y con un traje deportivo de la firma ADIDAS. Por supuesto, Roberto Hernández y Lindsay Casinelli bromearon con él y él respondió con el mejor sentido del humor posible aunque pocas veces se ha dejado ver tan atrevido. Además le ha valido un nuevo lema en redes sociales: “Sin camisa y sin bandera”, a modo de broma. View this post on Instagram A post shared by Revista Cromos – Colombia (@cromos) View this post on Instagram A post shared by Noel Schajris (@noelschajris)

La cantante de género urbano Tokischa también llamó la atención, pues llegó con un traje asimétrico muy llamativo de pantalón- minifalda y top. Como siempre, con muchos accesorios y sus acostumbras trenzas en el cabello pero sorprendió al usar bigotes. “Hoy me siento bien macho”, dijo a pesar de estar orgullosa de ser mujer y de estar representando a su país y a su música por primera vez en Premio Lo Nuestro 2023. View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision) View this post on Instagram A post shared by 𝐓𝐫𝐚𝐩𝐟𝐢𝐜𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 (@trapficmusic)

Por supuesto hubo otros muchos looks que llamaron la atención entre ellos: Lasso, Maffio y Elena Rose. View this post on Instagram A post shared by @lassomusica View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision) View this post on Instagram A post shared by Elena Rose (@elenarose)

No podemos olvidar tampoco a la banda de regional mexicano: Grupo Frime, quienes se lucieron con éx sus extrovertidos looks como ya nos tienen acostumbrados. View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision)

También hubo su buena tanda de atuendos elegantes que se pueden ver en los mejores vestidos de la alfombra magenta del Premio Lo Nuestro 2023. Entre ellos destacaron Francisca, Gloria Trevi, Nadia Ferreira, Raúl González, Lucía Méndez, Alejandra Espinoza y muchos más. View this post on Instagram A post shared by Primer Impacto (@primerimpacto) View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision)

Sigue leyendo:

Carlos Rivera revela detalles de un pleito que tuvo con Alejandro Fernández y Sebastián Yatra

Lista de ganadores de Premio Lo Nuestro 2023: Shakira, Bad Bunny y Marc Anthony entre los destacados

Premio Lo Nuestro 2023: Nos metimos en el último ensayo

Maluma y Marc Anthony se presentarán juntos en el Premio Lo Nuestro