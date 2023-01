Ivy Queen y Víctor Manuelle serán reconocidos por su trayectoria en el Premio Lo Nuestro 2023

La pionera del género urbano, Ivy Queen, fue bastante reconocida el año pasado nada más y nada menos que por su homólogo y cantante de reggaetón, Bad Bunny, en varios de sus conciertos de El Último Tour del Mundo 2022. Ahora será el Premio Lo Nuestro 2023 el que le rinda un merecido reconocimiento a la puertorriqueña y también al salsero Víctor Manuelle.

Ivy Queen recibirá por su parte el Premio Lo Nuestro Legado Musical al género urbano y el cantante nacido en El Bronx, pero de origen puertorriqueño, alzará el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria. Pero los tributos a “La Reina del Reggaetón” vendrán justamente por abrirle camino a las demás artistas mujeres dedicadas al género urbano las cuales no son pocas: Karol G, Yailin La Más Viral, Tokischa, La Materialista, Anitta y hasta la propia Becky G. View this post on Instagram A post shared by Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro)

Víctor Manuelle por su parte tiene 30 años de trayectoria musical, en los cuales ha sumado nuevos colores a la salsa generando un gran aporte a la música latina. Porque de eso va el Premio Lo Nuestro. Una gran fiesta a la nuestra música, sus orígenes y lo que hoy nos mueve e identifica como latinos. View this post on Instagram A post shared by Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro)

Tradicionalmente, el Premio Lo Nuestro al Legado Musical celebra aquellos artistas cuya contribuciones han influenciado en gran medida en sus respectivos géneros. Entre los ganadores anteriores figuran íconos musicales como Alejandro Fernández y Los Ángeles Azules. Pero Ivy Queen hará historia al ser la primera mujer en recibir este reconocimiento.

Premio Lo Nuestro tendrá unos animadores de lujo como: Alejandra Espinoza, Adrián Uribe, Paulina Rubio y Sebastián Yatra. Se llevará a cabo el 23 de febrero en el Miami-Dade y se podrá ver por Univision, Galavisión en EE.UU. y Canal 5 en México. También pueden seguir el el hashtag #PremioLoNuestro en Facebook, Instagram y Twitter o hacer click en el sitio web de la cadena televisiva.

Sigue leyendo:

Ivy Queen encendió Monterrey junto a Bad Bunny con enterizo transparente

Del muslo hacía arriba se abrió el vestido negro de Ivy Queen

El bikinazo de Ivy Queen a sus 48 años encendió las redes sociales

Angélica Vale, Charytín Goyco, Víctor Manuelle y Edén Muñoz, los jueces de ‘Tu Cara Me Suena’ en exclusiva: “Vamos a romper estereotipos”

Victor Manuelle con sentimientos encontrados en navidad