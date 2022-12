Ivy Queen encendió Monterrey junto a Bad Bunny con enterizo transparente

Este sábado 3 de diciembre llegó el turno de Monterrey, México y Bad Bunny se presentó con un espectáculo que dejó boquiabierto a más de uno y es que “El Conejo Malo” sorprendió al público con varios invitados especiales, entre ellos Ivy Queen. Misma que se apareció con un enterizo transparente que desató piropos entre los presentes.

Ivy & Bad anoche en el show de Monterrey 1/2 ❤️‍🔥 pic.twitter.com/zvZBlEJoj1— 🌴BadBunnyTour🌴 (@tourbadbunny) December 4, 2022

La diva del género urbano, Ivy Queen se presentó en el concierto de Bad Bunny con un enterizo traslúcido con estampado animal print que a su vez combinó con unas botas de cuerina y un chaleco dorado. Por supuesto dejó impactados a muchos con su cuerpazo a los 50 años. View this post on Instagram A post shared by IvyQueenDiva (@ivyqueendiva)

“Donde se note que importas, ahí es”, escribió Ivy Queen junto a un material audiovisual en el que recopiló parte del proceso que se llevó a cabo para llegar al escenario y unirse a Bad Bunny y brindar una presentación inolvidable a sus fanáticos de Monterrey, México. Ivy Queen y Bad Bunny juntos en el escenario 🔥🔥🔥 #Monterrey #ReinaDelReggaeton pic.twitter.com/Ez14e2Hx6B— Viridiana Velázquez (@Viridianavel) December 4, 2022

Ambos artistas brindaron un show de altura en el Estadio BBVA, al interpretar el gran éxito de Benito: “Yo perreo sola” y “Yo quiero bailar”. “Otra Noche en Monterrey acompañando al número 1! ¡Gracias Benito, siempre un placer!”, agregó la cantante y pionera del reggaetón nacida en Puerto Rico, quien a su vez ya se ha presentado en otras oportunidades con su colega. Bad Bunny junto a La Reina “IVY QUEEN” anoche en Monterrey ✨🫶🏼 pic.twitter.com/qnmcdeL7zB— 🌴BadBunnyTour🌴 (@tourbadbunny) December 4, 2022

Pero, Bad Bunny no sólo marcó historia con Ivy. Su colega Arcángel, junto a quien cantó su reciente estreno “Jumpa” puso el recinto a gritar de euforia. Además, cantaron también “Ya me acostumbre” y “Tú no vives así”. Bad Bunny & Arcángel cantando su nuevo tema “LA JUMPA” 🔥🏝️pic.twitter.com/HGiaYcc6fi— 🌴BadBunnyTour🌴 (@tourbadbunny) December 4, 2022 View this post on Instagram A post shared by BAD BUNNY | FANPAGE (@badbunnyofficiials)

Esta no sería la única presentación de El Conejo Malo en México. Se prepara para presentar su “World’s Hottest Tour” en el Estadio Azteca de Ciudad de México los próximos 9 y 10 de diciembre. View this post on Instagram A post shared by @badbunnypr

Bad Bunny el más escuchado en Spotify

El intérprete de “Ojitos lindos”, “Neverita”, “Efecto” y muchos más éxitos celebró este 2022 que ha sido elegido nuevamente como el artista más escuchado de la importante plataforma musical: Spotify. View this post on Instagram A post shared by Spotify (@spotify)

Por tercer año consecutivo, Bad Bunny se posicionó gracias a su tema “Titi me preguntó“, el cual se encuentra entre los cinco temas más escuchados de su álbum “Un verano sin ti”.

Asimismo se hizo saber que en la actualidad el puertorriqueño es el artista más escuchado de todos los países de Latinoamérica y tiene seis de las 10 canciones más escuchadas en Costa Rica. View this post on Instagram A post shared by @badbunnypr

