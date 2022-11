Lista de ganadores del Latin Grammy 2022: Rosalía, Bad Bunny, Jorge Drexler destacaron

En esta contienda por ver quién gana en las diferentes categorías del Latin Grammy 2022 que se llevó a cabo en Las Vegas comenzó con Rosalía y Bad Bunny a la cabeza de las nominaciones siendo 8 y 9 el número respectivo de cada uno de los artistas del género urbano. Sin embargo, una larga lista de los máximos exponentes de la música latina engalanaron la ceremonia. La sorpresa de la noche fue el músico uruguayo Jorge Drexler.

Recordemos que, por ser muchas nominaciones, la Academia del Latin Grammy junto con Univision, organizadores del magno evento, realizan horas previas una ceremonia no televisada donde muchos músicos y compositores se coronaron como ganadores. Esto justo antes de pasar por la alfombra roja a derrocha sus mejores galas. Rosalía, Jorge Drexler, Christina Aguilera, Christian Nodal figuraron entre los que figuraron.

A continuación la lista completa de ganadores del Latin Grammy 2022:

GRABACIÓN DEL AÑO

Tocarte

Jorge Drexler & C. Tangana

ÁLBUM DEL AÑO

Motomami (Digital Album)

Rosalía

CANCIÓN DEL AÑO

Tocarte

Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana.

MEJOR NUEVO ARTISTA – Empate

Angela Álvarez

Silvana Estrada

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

Dharma

Sebastian Yatra

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP TRADICIONAL

Aguilera

Christina Aguilera

MEJOR CANCIÓN POP- Empate

La Guerrilla De La Concordia -Jorge Drexler.

Tacones Rojos -Pablo María Rousselon De Croisoeuil, Manuel Lara, Manuel Lorente, Juan Josep Monserrat Riutort & Sebastián Yatra.

MEJOR FUSIÓN/INTERPRETACIÓN URBANA

Titi Me Pregunto

Bad Bunny

MEJOR INTERPRETACIÓN REGGAETÓN

Lo Siento Bb:/

Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

Un Verano Sin Ti

Bad Bunny

MEJOR CANCIÓN DE RAP/HIP HOP

De Museo

Bad Bunny

MEJOR CANCIÓN URBANA

Titi Me Pregunto

Bad Bunny

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

Unas Vacaciones Raras

Él Mató A Un Policía Motorizado

MEJOR CANCIÓN DE ROCK

Lo Mejor De Nuestras Vidas

Fito Páez

MEJOR ÁLBUM POP/ROCK

Los Años Salvajes

Fito Paez

MEJOR CANCIÓN POP/ROCK

Babel

Fito Páez & Carlos Vives

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

Motomami (Álbum Digital)

Rosalía

MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA

El Día Que Estrenaste El Mundo

Rafa Arcaute, Jorge Drexler & Federico Vindver.

MEJOR ÁLBUM DE SALSA

Pa’lla Voy

Marc Anthony

MEJOR ÁLBUM DE CUMBIA/VALLENATO

Feliz Aniversario

Jean Carlos Centeno y Ronald Urbina

MEJOR ÁLBUM DE MERENGUE Y/O BACHATA

Entre Mar Y Palmeras

Juan Luis Guerra

MEJOR ÁLBUM TROPICAL TRADICIONAL

Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola Live In Marciac

Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola

MEJOR ÁLBUM TROPICAL CONTEMPORÁNEO

Cumbiana II

Carlos Vives

MEJOR CANCIÓN TROPICAL

Mala

Marc Anthony & Álvaro Lenier Mesa

MEJOR ÁLBUM CANTAUTOR

Tinta y Tiempo

Jorge Drexler

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA RANCHERA/MARIACHI

Ep #1 Forajido

Christian Nodal

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA BANDA

Abeja Reina

Chiquis Rivera

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TEJANA

Para Que Baile Mi Pueblo

Bobby Pulido

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA NORTEÑA

La Reunión (Deluxe)

Los Tigres Del Norte

MEJOR CANCIÓN REGIONAL MEXICANA

Como Lo Hice Yo

Edgar Barrera, Carin León & Matisse

MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL

Maxixe Samba Groove

Hamilton De Holanda

MEJOR ÁLBUM FOLCLÓRICO

Ancestros Sinfónico

Síntesis, X Alfonso y Eme Alfonso

MEJOR ÁLBUM DE TANGO

Horacio Salgán Piano Transcriptions

Pablo Estigarribia

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA FLAMENCA

Libres

Las Migas

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO/JAZZ

Mirror Mirror

Eliane Elias, Chick Corea, Chucho Valdés

MEJOR ÁLBUM CRISTIANO (EN ESPAÑOL)

Viviré

Marcos Witt

MEJOR ÁLBUM CRISTIANO (EN PORTUGUÉS)

Laboratório Do Groove

Eli Soares

MEJOR ÁLBUM DE POP CONTEMPORÁNEO EN LENGUA PORTUGUESA

Sim Sim Sim

Bala Desejo

MEJOR ÁLBUM DE ROCK O MÚSICA ALTERNATIVA EN LENGUA PORTUGUESA

O Futuro Pertence À … Jovem Guarda

Erasmo Carlos

MEJOR ÁLBUM DE SAMBA/PAGODE

Numanice #2

LUDMILLA

MEJOR ÁLBUM MÚSICA POPULAR BRASILEÑA

Indigo Borboleta Anil

Liniker

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA SERTANEJA

Chitãozinho & Xororó Legado

Chitãozinho & Xororó

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍCES EN LENGUA PORTUGUESA

Senhora Estrada

Alceu Valença

MEJOR CANCIÓN EN LENGUA PORTUGUESA

Vento Sardo

Jorge Drexler & Marisa Monte.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA LATINA PARA NIÑOS

A La Fiesta De La Música Vamos Todos

Sophia

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA

Legado

Berta Rojas; Sebastián Henríquez, album producer

MEJOR OBRA/COMPOSICIÓN CLÁSICA CONTEMPORÁNEA

Anido’s Portrait: I. Chacarera

Sergio Assad, Berta Rojas

MEJOR ARREGLO

El Plan Maestro

Fernando Velázquez, arreglo (Jorge Drexler)

MEJOR DISEÑO DE EMPAQUE

Motomami (Digital Album)

Ferran Echegaray, Viktor Hammarberg, Rosalía, Daniel Sannwald & Pili Vila, directores de arte (Rosalía)

MEJOR INGENIERÍA DE GRABACIÓN PARA UN ÁLBUM

Motomami (Digital Album)

Rosalía

PRODUCTOR DEL AÑO

Julio Reyes Copello

• Besos En La Frente (Fonseca) (S)

• Carne Y Oro (Cami & Art House) (S)

• Cuantas Veces (Carlos Rivera, Reik) (S)

• Koati Original Soundtrack (Varios Artistas) (A)

• Los Rotos (Ela Taubert) (S)

• Nada Particular (Miguel Bose & Carlos Rivera) (S)

• Pa’lla Voy (Marc Anthony) (A)

• Parte De Mi (Nicki Nicole) (S)

• Puro Sentimiento (Alejandro Lerner & Carlos Santana) (S)

• Quererte Bonito (Sebastian Yatra & Elena Rose) (S)

• Se Nos Rompio El Amor (David Bisbal) (S)

MEJOR VIDEO MUSICAL VERSIÓN CORTA

This Is Not America

Residente Featuring Ibeyi

MEJOR VIDEO MUSICAL VERSIÓN LARGA

Hasta La Raíz: El Documental

Natalia Lafourcade

Sigue leyendo:

Salma Hayek mostró bubis en vestido rojo y la comparan con Cazzu la novia de Nodal

Thalia y Lili Estefan paralizan el Latin Grammy 2022 cantando Psycho Bitch

Chiquis Rivera grita al ganar el Latin Grammy 2022 a Mejor Álbum Música Banda

Georgina Rodriguez impactó con transparencias en el Latin Grammy 2022 y sonrió muy poco

Thalia aclara su rivalidad con Shakira en evento del Latin Grammy 2022

Chiquis Rivera mostró más arriba de los muslos en el Latin Grammy 2022 en Las Vegas

Anitta, Thalia, Laura Pausini y Luis Fonsi: Los presentadores de Latin Grammy a pura diversión

Thalia patea la cara de Anitta en ensayos del Latin Grammy 2022