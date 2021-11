Foto de Pitbull con cabello se hace viral, ¿es verdadera o falsa?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La noche del pasado martes las redes sociales se inundaron con el nombre del cantante Pitbull, volviéndolo tendencia mundial en cuestión de horas y esto fue gracias a una serie de imágenes en las que presuntamente se ve al puertorriqueño con un look que dejó al mundo con la boca abierta: cabello largo y una barba prominente. Por esta razón la gente comenzó a cuestionarse si las fotos que circulan en internet son falsas o realmente el famoso dio la bienvenida a una nueva imagen. ¡No te preocupes! Aquí te lo contamos.

El compositor y productor musical se ha caracterizado por su rockear su calva durante la mayoría de su carrera artística, por lo que cuando surgieron unas supuestas imágenes de su nuevo look, la gente se volvió loca y las opiniones divididas al respecto no faltaron.

"Pitbull":

Por quienes reaccionan el edit de cómo luciría @pitbull con cabello y barba. pic.twitter.com/TDU7lJzxaE — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 10, 2021

Sin embargo, miles de internautas lo llenaron de piropos y lo felicitaron por apostarle a un look que le queda más que bien: “Estás guapísimo”, “Quién lo diría, Pitbull con cabello”, “Jamás me imaginé ve a pitbull con cabello, solo me falta ve The Rock y ah Vin Diesel” y “Hermoso como sea”, son algunas de las respuestas que obtuvo la viral imagen.

Además de los halagos, no faltaron los usuarios que prefirieron compartir su opinión a través de los clásicos memes en los que fue comparado con otros grandes personajes no solo musicales, sino de las pantallas.

No les pasa que Pitbull con cabello… 🥴🥵 pic.twitter.com/W1MFy34Z6E— Pinche México (@Pinch3Mexic0) November 10, 2021

La gente reaccionando a las fotos de Pitbull con pelo: pic.twitter.com/7obpgzHBZw— Güero Jalisco (@guerojalisco23) November 9, 2021

Pero, a pesar del hype que ocasionó el presunto cambio de look de Pitbull, la emoción de sus seguidores se vio truncada luego de que se revelara que las postales eran totalmente falsas y el puertorriqueño mantiene su característica calva.

Si bien el famoso de 40 años no se pronunció directamente al respecto, sí que publicó una serie de fotografías en Instagram con las que dejó más que claro que no piensa deshacerse de su icónico look. View this post on Instagram A post shared by Pitbull (@pitbull)

