¿Sabes a quién compró Pitbull un auto con su primer cheque?

Mira en qué invirtió su primer anticipo el rapero cubanoamericano

Mucho antes de que que el rapero cubanoamericano Pitbull se hiciera famoso por su éxito “I Know You Want Me (Calle Ocho)”, el músico era tan solo un chico común de la ciudad de Miami que buscaba una oportunidad para convertirse en la estrella internacional que es hoy.

Pitbull o Armando Cristian Peréz, quien también es conocido como Mr. Worldwide, comenzó su carrera musical en 1999, pero el artista no logró firmar su primer contrato musical con una compañía disquera hasta que en el 2004 debutó con M.I.A.M.I., su primer álbum.

Antes de que esto pasara, el cantante acostumbraba presentarse en algunos escenarios y participaba en colaboraciones con otros artistas, como la que logró realizar con Lil Jon en el 2002.

Pitbull no tenía el lujosos estilo de vida que ahora tiene, ni manejaba los exclusivos y elegantes autos en los que se le ve al rapero paseando hoy en día. De hecho, el primer anticipo que el artista recibió fue invertido en un auto muy modesto que le costó menos de cinco dígitos: un Mazda 1998 que obsequió a su mamá.

“Mi primer anticipo fue de $1,500. Historia divertida: cuando fui a cobrarlo, el cheque rebotó”, dijo el rapero a CNBC en una entrevista.

Pitbull pagó $1,200 por este hatchback con fines de que su madre lo utilizaba para transportarse, y él se quedó con tan solo $300. SIn embargo, en el segundo anticipo que el famoso recibió de TVT Records, la disquera que grabó su primer álbum, el rapero recibió $50,000 que utilizó para comprar tres autos.

“Fui al (concesionario). Compré tres autos. Sabía que me llevarían de A a B, de B a D, de D a Z y de Z a A. Eso es todo lo que necesitaba. No necesitaba rines. No necesitaba cadenas. No necesitaba nada de eso”, añadió el famoso.