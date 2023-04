Anuel AA habla de Yailin La Más Viral y lanza tema con Wisin: “Mi EXX”

El ex de Karol G, Anuel AA, volvió a hablar de unas exparejas pero no de La Bichota sino de la mamá de una de sus hijas, Yailin La Más Viral, de la que se separó hace poco. Justamente, la cabeza de Latin Billboard, Leila Cobo, quien además ha sido una impulsora en dar a conocer el trabajo de los artistas hispanos en el mundo, lo entrevistó y no perdió oportunidad por preguntarle sobre sus relaciones.

“¿Qué pasó con Yailin, que estaban cómo… se habían casado o se iban a casar…”?, preguntó la experta en música. “Como quiera tenemos comunicación, tú me entiendes. Por más que sea esa es la madre de mi hija y somos una familia como quiera, ¿entiendes?”, dijo el exponente de trap, Anuel AA

Leila Cobo le dijo que creía que esa intensidad en sus relaciones lo hacían mejor artista, a lo que el ex de Yailin La Más Viral respondió bromeando y sonriendo. La entrevista completa de Anuel AA sale a través de la plataforma ReachTV y se puede ver en todos los aeropuertos de los Estados Unidos.

Esta no sería la primera vez que el puertorriqueño habla de Yailin La Más Viral. Lo hizo hace unos meses en un live de Instagram donde dio a conocer que estaban separados. Para ese entonces la hija de ambos, Cattleya ,no había nacido aún. Lo que sí rondaba a Anuel era un rumor que tendría otra hija con una influencer y modelo colombiana llamada Melissa Vallecilla.

El cantante de género urbano mencionó muy por encima esa situación de la hija pero dijo que a Melissa la había visto unas pocas veces. Ella después ofreció una entrevista y dijo que la prueba de ADN que le hicieron a Anuel, a su papá y a la niña habían sido positivas. El cantante reconoció hace poco en una publicación de Instagram junto a Pablo Anuel (su hijo mayor producto de su relación con Astrid Cuevas) que tenía tres hijos. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Anuel AA lanza tema musical con Wisin

Después de mucha distancia con algunos colegas, el intérprete de “Más Rica Que Ayer” ha retomado algunas relaciones con las que ya ha hecho algunas colaboraciones. Uno de ellos fue Maluma, con quien estrenó el tema “Diablo, Qué Chimba”. Ahora es con el reggaetonero Wisin, que pertenecía al dúo Wisin y Yandel con vuelve a sacar una canción. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

La unión hace la fuerza y esto lo tienen muy claro las dos leyendas del género urbano, Wisin y Anuel. Juntos, han logrado grandes éxitos en sus pasadas colaboraciones y ahora, vuelven a sorprender a la fanaticada con el estreno a través de todas las plataformas digitales de su nuevo sencillo “MI EXXX.”

La historia cuenta la separación de una pareja y cómo, pese a la ruptura una de las partes, continúa albergando la esperanza de al menos volverse a ver por una última vez.

