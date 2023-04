Anuel AA habría impuesto condiciones a Melissa Vallecilla para dar una manutención a su hija

Hace un par de días, el trapero Anuel AA, reconoció públicamente que tiene una hija con Melissa Vallecilla, la mujer colombiana que hace unos meses reveló que tenía una hija con el cantante. Sin embargo, antes de reconocer sus errores, habría exigido algunas cosas para pasarle una manutención a la niña.

Casi 10 meses después del nacimiento de la pequeña Gianella, fruto de “una noche de sexo”, como aseguró Anuel AA, el cantante se ha referido a la niña como su hija. Asimismo, confesó que ver a su otra hija nacer, Cattleya, fruto de su matrimonio con Yailin ‘La Más Viral’, lo hizo entrar en razón y por eso decidió acercarse a la hija que todavía no conoce.

“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija, es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez y me abrió los ojos a que tenía que estar presente”, escribió el rapero.

Pero antes de reconocer a la niña y revelar públicamente que desea enmendar su error, él habría impuesto una serie de condiciones a Melissa Vallecilla para que percibiera una manutención por la pequeña que nació en junio de 2022.

La modelo colombiana reveló en febrero de 2023 que se realizaron dos pruebas de ADN, la última con el papá de Anuel AA, que corroboró que Gianella es su nieta. Luego de eso Vallecilla comenzó a recibir dinero para la niña, no sin antes aceptar una condición.

“Hace un mes me llamó un abogado diciéndome que él representa a Anuel AA y me dice: ‘Emanuel quiere que tú firmes un contrato confidencial. Él te va a seguir pasando la manutención, pero él no quiere que tú salgas a hablar a los medios, no quiere que hables de la prueba que se hizo con el abuelo y quiere que le cambies el apellido a la niña’”, reveló la mujer.

Según Melissa, el romance de ellos habría ocurrido antes de que él oficializara su relación amorosa con Yailin ‘La Más Viral’, y habría durado meses, contrario a la declaración de solo “una noche de sexo” que argumenta Anuel AA.

