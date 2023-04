Anuel AA canta sin Auto-Tune y desata ola de críticas: “Lo real es que no canta ni los pollitos”

Anuel AA vuelve a dar de qué hablar. Esta vez su tan polémica vida personal no es tema de cotilleo, pero su talento musical sí, pues el reguetonero puertorriqueño quiso demostrar sus habilidades cantando a capela, sin necesidad de utilizar el famoso Auto-Tune y desató un sin número de críticas.

En un video, grabado sin camisa y desde el baño de su casa, el artista interpretó lo que parece ser su próximo éxito, cantando seguro de que su voz es lo suficientemente buena como para no necesitar de procesadores de audio para sonar bien.

Anuel AA utilizó su perfil en Instagram para compartir el clip en el que, aunque sus fans lo aclamaron por este “logro”, como era de esperar, también hubo críticas y burlas por parte de sus detractores que aseguraron que requiere unas cuerdas vocales nuevas.

“Bueno, lo real es que este no canta ni los pollitos…”; “No, auto-tune no. Unas cuerdas vocales nuevas”; “Rectifico… necesitas doble auto-tune”; “Lo grabaste 400 veces hasta que te salió no tan mal, pero igual mal amigo, igual mal” o “Necesitas urgente el auto-tune”, se lee en algunos de los comentarios.

Sin embargo, colegas de la industria musical como Maluma, le dijeron a Anuel AA en su publicación que tiene “flow”.

Pero la voz no fue lo único que llamó la atención de los usuarios de la red social de la camarita. El mensaje con el que acompañó el video no pasó por alto porque lo escribió con un error ortográfico.

“Y decían que yo nesecitaba auto-tune 🎶🎼🎵”, fue el mensaje que dejó el reguetonero y que desató comentarios en los que le aclaraban cómo se escribe “necesitaba”.

“Lo único que tiene este hombre es dinero, de resto le falta todo… talento, voz, ortografía y pelo”; “NeCesitas pero una buena ortografía”; “No necesitas auto-tune, necesitas aprender a escribir bien”, expresaron algunos internautas.

Pero eso no fue todo lo que dio de qué hablar en el video. Muchos fans se dieron cuenta de la particular letra de la canción que interpretaba Anuel AA y en la que hacía referencia a la naturalidad de una mujer y en ese punto hicieron comentarios contra su exesposa, Yailin ‘La Más Viral’.

“Shorty se mantiene natural. La baby no se quiere operar. Dice que en el mundo hacen falta personas que sean más reales”, cantó el puertorriqueño en sus versos.

Los usuarios de Instagram opinaron en el post: “Para Yailin no es, porque ella de natural no tiene ni las uñas de los pies”; “Claramente no es para yailin”; “Yailin no podrá usar este audio para hacer su TikTok”.

