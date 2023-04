Brujo asegura que Yailin le mandó a hacer un “amarre” a Anuel AA y ahora no quiere pagarle

La polémica Yailin ‘La Más Viral’ ha vuelto a estar en el ojo del huracán, pero esta vez por un tema relacionado con la brujería. Un supuesto santero reveló algunos de los presuntos trabajos que le ha mandado a hacer la cantante contra Anuel AA y Karol G.

Arismendy Mañón, también conocido como el ‘Brujo Américo’, apareció en el programa ‘Somos topo point’ y soltó sin tapujos que la artista acudió a él para realizar un trabajo de magia negra a Anuel AA para enamorarlo perdidamente de ella.

Pero aquí no acaba todo, según el ‘Brujo Américo’, Yailin no ha cumplido con el pago de los $3,700 dólares que le adeuda por el amarre que le hizo a Anuel AA, lo que lo obligó a anular el hechizo.

“Ese es de Yailin, el que no cumple, usted sabe. Eso lo teníamos enterrado en el cementerio y lo trajimos aquí. Si tú no pagas, nosotros hablamos (…) En 48 horas el hombre estaba como un bebé ya, lo teníamos enfriado porque estaba caliente. Lo teníamos tranquilo, pero ella no ha cumplido, que venga aquí, para que nosotros resolvamos”, dijo el supuesto brujo a ‘La Más Viral’.

El supuesto brujo aseguró que, si ella paga la deuda pendiente y suma otros $7,777 dólares, podría hacer que Anuel AA regrese a su lado y continúen como familia con su hija recién nacida.

“Haré algo más fuerte para ella, lo pondré dentro de un coco a él. Porque él sabe que nosotros trabajamos aquí con la 21 división, las 17 naciones y las siete potencias. Yo tengo lo mío porque estoy cumpliendo con el diablo”, sentenció el supuesto hechicero.

En medio de las diferencias que manifiesta haber tenido con Yailin, el ‘Brujo Américo’ insinuó que esta no es la primera vez que trabaja para la artista dominicana, pues aseguró que también acudió a él en otra ocasión con la intención de separar a Karol G de Anuel AA.

Asimismo, el supuesto santero dejó claro que de Yailin no cumplir con el pago de su deuda, él va a revelar detalles de los trabajos que habría hecho para ella. La situación ha dado mucho de qué hablar en redes sociales y muchos tienen la incógnita de qué otros trabajos de brujería ha realizado ‘La más viral’.

