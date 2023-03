Yailin anuncia que está en una nueva etapa de su vida ¿Será con o sin Anuel AA?

La rapera Yailin ‘La Más Viral’ ha hecho una reaparición en redes sociales después de recibir amenazas de muerte por parte de una mujer. Luego de haberse convertido en madre hace un par de semanas, la dominicana reveló que está comenzando una nueva etapa en su vida ¿Será que esto tiene que ver con su reciente separación de su esposo Anuel AA?

A través de su cuenta en Instagram, compartió un mensaje con sus más de 7,1 millones de seguidores. Colgado en el ‘feed’ una sensual fotografía en la que destaca su actual voluptuosa figura, ‘La Más Viral’ expresó su felicidad por embarcarse en un emocionante viaje hacia el crecimiento personal y el logro de sus objetivos.

“Estoy feliz por embarcarme a una nueva etapa en mi vida. Este es el comienzo de un emocionante viaje hacia el crecimiento personal y el logro de mis objetivos”, escribió al comienzo de su mensaje.

Yailin también destacó que cada comienzo llega con nuevas oportunidades de aprendizaje. “Cada comienzo trae consigo nuevas oportunidades y posibilidades, y aunque puede ser intimidante, también es una aventura para aprender, crecer y descubrir nuevas habilidades y fortalezas”, aseguró.

Los fans de la rapera no se hicieron esperar para reaccionar mostrándole su apoyo en el post que ya cuenta con más de 830 mil ‘likes’ y unos 21 mil comentarios.

“Facturando sin necesidad de nombrar al ex, ni haciéndose la víctima”; “Wao cada día más hermosa. Dios te continúe bendiciendo” o “hermosa como siempre”, le escribieron muchos.

Sin embargo, los detractores tampoco dejaron pasar la publicación y le dejaron varias opiniones; la más repetidas es la de que no fue Yailin la que escribió el pie de foto.

“Ella no escribió eso”; “¡Yo no sé, pero últimamente se nota que nada de lo que escribe ES DE ELLA!”; “¿Y quién le escribió ese párrafo?”; “El texto está bien escrito y es coherente. Es decir, no lo escribió ella”; son parte de los mensajes que muchos dejaron en la foto.

Algunos incluso le recordaron que cuando su relación con Anuel AA comenzó, ella constantemente le lanzaba indirectas a Karol G, con quien el trapero puertorriqueño terminó y posteriormente comenzó con Yailin.

La rapera ha dejado en claro que está enfocada en su nueva vida y en su hija Cattleya, sin ofrecer detalles de su vida sentimental ni tampoco sobre las amenazas que recibió de una tiktoker que la acusa de robo.

***

Sigue leyenda:

– Yailin recibe amenazas de muerte por parte de una tiktoker que la acusa de robo

– Yailin sorprende con nuevo tema romántico y le dicen: “No te dejaba progresar Anuel AA”

– Anuel AA habría demandado a la mamá de su hijo tras el polémico video del niño con pestañas postizas