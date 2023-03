Yailin recibe amenazas de muerte por parte de una tiktoker que la acusa de robo

La cantante Yailin ‘La más viral’, exesposa del reconocido rapero Anuel AA, ha recibido durante los últimos días graves amenazas de muerte a través de redes sociales. La situación se dio a conocer luego de que una usuaria de TikTok, identificada como ‘La Lominera’, anunciara un posible atentado contra la artista dominicana.

La mujer ha argumentado que la cantante supuestamente le robó en el pasado y que ahora está dispuesta a tomar venganza. Las amenazas surgen a menos de un mes de que Yailin diera a luz su primogénita Cattleya, producto de su relación con Anuel AA.

En un video subido a la red social, ‘La Lominera’ advierte que no pensaría dos veces en acabar con la vida de Yailin si se encontraran en algún lugar: “Puede andar con 80 guardias de seguridad, pero le voy a vaciar la (pistola) 9 milímetros que tengo en su cabeza ¿Qué me importa a mí caer presa? ¡Yo soy una loca! Para que me pague todo lo que me robó, me lo va a pagar”.

La mujer no entregó mayores detalles sobre la supuesta deuda que tiene Yailin con ella, pero dejó entrever que podría tratarse de un negocio que hicieron antes de que la artista ganara fama y reconocimiento.

“O me buscas todo lo que me robaste en el cabaret, o el día que yo me encuentre contigo por más seguridad que tú tengas, te voy a vaciar mi pistola en la cabeza. El día que Yailin me demande a mí, ese día deja de respirar, te lo digo yo”, expresó ‘La Lomiera’.

Las reacciones de los seguidores de Yailin no se hicieron esperar y, además de alertar a las autoridades sobre las amenazas, reprocharon el odio que promueve ‘La Lominera’.

Por su parte, la cantante no se ha pronunciado públicamente, pero ya habría interpuesto una denuncia ante las autoridades competentes. Según informó la firma de abogados Toribio Lawyer, que trabaja en el caso, “el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (en la capital de República Dominicana) fue puesto en conocimiento”.

Anuel AA, expareja de Yailin, no se ha pronunciado sobre la situación y se desconoce si está enterado o involucrado en el proceso judicial para defender a la madre de su hija Cattleya. Al anunciar su separación, el pasado 8 de febrero, el rapero indicó que, aunque ya no estaban juntos, Yailin seguía siendo la madre de su pequeña.

