Tekashi 6ix9ine arremete contra Anuel AA por reconciliarse con Maluma

El rapero estadounidense con orígenes mexicanos y puertorriqueño Tekashi 69 ha estado en medio de polémicas durante las últimas semanas. En una entrevista en el programa ‘El Gordo y La Flaca’ conversó sobre cómo ha sido su carrera musical y se sinceró en cuanto a la opinión que tiene de algunos artistas como Anuel AA.

Sin tapujos habló de sobre cómo es su relación con otros artistas latinos. Sobre El Alfa dijo que no tuvo tiempo de concretar ningún junte con él y en el caso de Anuel AA, contra quien había arremetido hace unos días en estado de ebriedad, dijo que lo considera una persona hipócrita.



“Anuel como dicen, yo no tenía nada que hablar de ese tipo, pero es un hipócrita. Habla mal de pila de gente y después son amigos. Habló de Maluma y después está haciendo canciones con Maluma“, sentenció.

En la conversación con Lili Estefan y Raúl De Molina, el artista cuyo nombre real es Daniel Hernández y que ha logrado tener éxito en Estados Unidos, habló de lo difícil que para es ser rapero con raíces latinas en la industria del entretenimiento estadounidense.

Según su punto de vista, se trataría de un mercado muy difícil en el que habría una “clasificación interna” que descalifica a los latinos de poder calar y tener aceptación en el entre raperos y el público.

“Tiene que ser moreno, tiene que ser negro; no es ser racista ni nada, sino que así es la cultura. Yo te puedo decir nombres de raperos morenos hasta que se acabe el show, pero no va a poder ser un latino. Nadie lo quiere hablar porque es la verdad. Si tú naces latino y tú no sabes nada de español no te van a dejar ser rapero en inglés porque ellos ya te pusieron en una caja”, explicó.

Tekashi también rompió el silencio sobre lo que ocurrió el día que recibió una terrible golpiza a manos de varios hombres en un gimnasio de Miami. Además, promocionó su nuevo sencillo en español llamado ‘Bori’ junto al cantante Lenier. La letra de la canción trata sobre la historia de Tekashi 6ix9ine.

