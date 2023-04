Tekashi 6ix9ine confiesa tras la golpiza que recibió en un gimnasio: “Si no me cubro la cara me matan”

El rapero Tekashi 6ix9ine fue víctima de una violenta golpiza grupal hace unos días en un gimnasio de Miami. Tras el incidente, fue hospitalizado con fuertes lesiones en el cuerpo, cara y espalda; ahora ofreció sus primeras declaraciones públicas en una entrevista en el programa “El Gordo y La Flaca”.

La brutal agresión causó conmoción y preocupación entre sus fans luego de que el video se hiciera viral. Sobre lo ocurrido el polémico rapero reveló que no conocía a sus agresores, y que no había tenido ningún altercado con nadie en el gimnasio ese día.

“Yo llegué de Nueva York a las 5 de la tarde, y yo no le dije a nadie que iba al gimnasio. Me demoro máximo 10 minutos en el gimnasio. Hice como 10 minutos de escalera y después no hice ni 7 minutos en el sauna, porque estaba hablando por teléfono con una amiga, estaba yo en el chisme y le digo ‘espérate no te oigo bien en el sauna’, y me salí y fue cuando de repente (pasó)”, relató en el programa.

Según Tekashi 69, la agresión ocurrió muy rápido y no entendió por qué sucedió porque estaba concentrado en su celular hasta que se dio cuenta que estaba en una pelea.

“Yo saliendo alguien me aguantó las manos y me dijo algo, pero no lo vi porque estaba en el teléfono. Me quité el audífono, y estábamos hablando como si nos conocíamos de un lado y eso pasó demasiado rápido de que nos empezamos a fajar (pelear). Estaba más grande y cuando yo lo agarré él me estaba diciendo en inglés ‘solo tu y yo’ (la pelea) y le dije ‘está bien’, pero cuando lo abracé me entraron otros cuatro. Les dije ‘ustedes me están brincando’ (haciendo montón), porque lo querían grabar y ponerle al mundo que fue uno; pero ellos nunca pensaron que había más ángulos de la pelea”, aseveró Tekashi.

Asimismo, confesó que ante la brutal golpiza se cansó y pensó en que podía perder la vida si no se protegía la cabeza de mientras seguían las agresiones que lo hicieron terminar en la Emergencia de un hospital.

“Cuando pasó lo de los lockers y que estaba debajo del lavamanos es donde yo dije: ‘si no me cubro la cara me matan’, porque las patadas me las estaban dando en la cabeza”, recordó.

En la entrevista con ‘El Gordo y La Flaca’ también aseveró que no confía en nadie y que no tiene seguridad privada porque considera que cualquier persona puede llegar a tener un precio.

Por la golpiza contra el rapero hay tres personas detenidas acusadas de la agresión.

