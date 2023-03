Tekashi 6ix9ine le pide perdón a Daddy Yankee

Después de todas las noticias en los últimos días que han salido de Tekashi 6ix9ine hay una que parece calmar a los fans que estaban preocupados por el exponente de hip hop. Luego de haber arremetido en contra de los cantantes de género de urbano Daddy Yankee, Anuel AA y Ozuna, ahora ha pedido perdón.

Pero en el video que se ha viralizado en las redes sociales sólo se le escucha a Tekashi 69 ofrecerle las disculpas a Daddy Yankee. “Perdónenme es que estaba yo borracho. Estaba borracho. Todo el mundo se emborracha así”, dijo a Leonel Allegues. View this post on Instagram A post shared by Leonel Allegues Rey (@leonel_allegues)

Tekashi 6ix9ine no menciona en las disculpas a Anuel AA. Recordemos que tuvieron muchos problemas en el pasado. Parte de eso, es que ambos hayan ido a dar a la cárcel en su momento. Hoy en día parecen no mencionarse ante los medios y luce como un respeto tácito entre ambos. Pero hace un tiempo fueron muy amigos.

Esto ocurre después que se viralizó un fuerte video donde Tekashi 6ix9ine recibe una fuerte golpiza en el baño de un gimnasio. Hasta el momento no se sabe bien cómo ocurrieron los hechos. Pero sí que el rapero quedó con heridas y tuvo que ser traslado en ambulancia a un hospital. View this post on Instagram A post shared by NOTICIAS URBANAS 24.7 (@flowurbano24.7) Deslizar a la derecha.

Desde ahí, su abogado publicó unas fotografías y dijo que tomarán cartas en el asunto para que los responsables paguen. En la imagen se podía apreciar sangre en el rostro del cantante de hip hop. Mismo que días antes fue sacado del juego entre Puerto Rico y México en el Clásico Mundial de Béisbol por estar pasado de copas y discutir con varios de los presentes. 🇲🇽⚾🇵🇷 | Sea usted el jurado • La policía sacó -por hacer desorden- del LoanDepot Park en Miami, al rapero Tekashi 6ix9ine, en medio de la celebración del partido entre México y Puerto Rico. pic.twitter.com/z9pStj9b7I— ALERTA RD 🇩🇴 Y EL 🗺️ (@AlertasRD) March 18, 2023

Justo a la salida siguió gritando e insultando y fue cuando arremetió en contra Daddy Yankee, Anuel y Ozuna. No hay duda que Tekashi 6ix9ine siempre da de qué hablar. View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

