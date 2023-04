Anuel AA se declara decepcionado del amor y desata críticas

Desde que terminó su noviazgo con Karol G en 2021, Anuel AA ha protagonizado distintas polémicas en su vida amorosa. Ahora, luego de haberse separado de su esposa Yailin ‘La Más Viral’, ha anunciado que no quiere volver a enamorarse porque a su criterio el amor es “falso”.

Mediante un “live” de Instagram que realizó a principios de febrero de este año, comunicó que, a menos de un año de matrimonio, estaba separado de la rapera dominicana, quien en ese momento estaba atravesando el último trimestre de embarazo de la tercera hija del puertorriqueño.

A dos meses de ese anuncio, y un poco más de tiempo de haberse destapado que tiene una hija producto de una aventura pasajera con una mujer llamada Melissa Vallecilla, compartió en una publicación en Instagram asegurando que está “decepcionado del amor”.

“Mami está viva, ahora no voy amar a otra mujer, solo a mi hermana y a mis 2 hijas bellas también”, escribió el cantante para acompañar una serie de fotos de él.

Anuel AA que ha alardeado de ser un hombre con una “perla (zona íntima” prácticamente “inolvidable” aseguró en su texto que el amor es una “falsedad”. “Enamorarse es hacer un pacto con Lucifer, al final del camino el falso amor te va a jod*r“, aseguró.

La publicación del trapero no fue indiferente para los internautas que no dudaron en criticarlo por la vida amorosa que ha llevado durante los últimos dos años. Le mencionaron que presuntamente le ha fallado a las mujeres, especialmente a ‘La Más Viral’ al separarse cuando ella estaba embarazada.

“Creíste que Yailin te estaría suplicando y poniendo estados… Como ves que no es así y la ves linda y centrada, no paras de tirar indirectas”; “Por el amor de Dios, no use a tus nenas (hijas) para tener marketing… ahora te pinta del mejor padre del mundo”; “Ni la Rosa de Guadalupe se atrevió a tanto” y “Pero si tú no te amas ni a tu mismo. De verdad que tu últimamente es un caos. Mira que dejar a tu esposa embarazada es de lo peor. Y ella calladita sin decir nada y tú puya y puya.“, son algunos de los comentarios que se leen en el post.

Sigue leyendo:

– Anuel AA canta sin Auto-Tune y desata ola de críticas: “Lo real es que no canta ni los pollitos”

– Tekashi 6ix9ine arremete contra Anuel AA por reconciliarse con Maluma

– Brujo asegura que Yailin le mandó a hacer un “amarre” a Anuel AA y ahora no quiere pagarle

– Yailin presume su figura en un bodysuit tras haber dado a luz