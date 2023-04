Yailin presume su figura en un bodysuit tras haber dado a luz

La cantante Yailin ha causado revuelo en las redes sociales al publicar una selfie a pesar de estar en el ojo de la tormenta. ‘La Más Viral’ decidió colgar en Instagram una fotografía dejando ver cómo está su cuerpo tras haber dado a luz hace menos de un mes.

Aunque ha estado en el medio de la polémica por las acusaciones de un brujo que asegura que le debe dinero de los amarres que le habría hecho a Anuel AA y las amenazas de muerte que ha recibido de una mujer que la acusa de haberle robado, Yailin parece estar muy tranquila y lo ha dejado ver con la publicación de la una atrevida selfie.

Luciendo un traje de baño enterizo violeta con un atrevido escote en el busto, dejó ver la silueta que goza tras haber salido del embarazo de su primogénita Cattleya.

La imagen que ya ha reunido más de un millón de ‘likes’, tenía más cuatro mil comentarios, pero muchos de ellos negativos, por lo que Yailin decidió desactivar la opción de comentar en su publicación.

Hace unos días ‘La Más Viral’ también compartió en sus redes sociales que está comenzando una nueva etapa de su vida, pero no precisó con exactitud de qué hablaba por lo que se ha especulado que podría ser referente a su relación con Anuel AA, quien anunció en principios de febrero que ya no estaban juntos como pareja.

“Estoy feliz por embarcarme a una nueva etapa en mi vida. Este es el comienzo de un emocionante viaje hacia el crecimiento personal y el logro de mis objetivos”, escribió la artista dominicana. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Yailin dio a luz a su hija junto al cantante de reguetón el pasado 13 de marzo. Aunque ellos no estarían reconciliados, el puertorriqueño estuvo presente en el quirófano para dar la bienvenida a su pequeña.

Ambos artistas se casaron en República Dominicana hace poco menos de un año y ya estarían en un proceso de separación legal.

