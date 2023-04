Anuel AA llama a su “Bebecita” en nueva canción. Karol G ignora y lanza accesorios para Crocs

Ya Anuel AA tiene claro que mencionar a Karol G se le traduce en dinero y para La Bichota es lo mismo. Esto, aunque no lo hagan con la misma convicción. Ambos generan dinero con su historia de amor y desamor. Aunque para la cantante de género urbano su ex es parte del pasado y ya sacó el disco donde habla de él, parece que para el boricua esto apenas comienza.

En la nueva canción que lanzó Anuel AA junto Eladio Carrión “Verano Triste” literal dice: “Por siempre tú vas a ser la bebecita”. Recordemos que así se llamaban Karol G y él cuando eran pareja. De hecho, él había dejado de cantar “Secreto”, pues mencionaba esa palabra también. Como andaba en una relación con Yailin La Más Viral, pues no la había cantado más en sus conciertos.

Esto dejó de suceder hace poco en unos conciertos que dio Anuel AA en Venezuela. Ahí volvió a cantar “Secreto” y por supuesto volvió a llamar a su “Bebecita” en tarima. Cosa que repitió con la canción pasada que lanzó “Más Rica que Ayer”. Misma que vio luz después que Karol G lanzara “TQG” con Shakira. ambas dedicadas entre ellos y hablando de esos momentos de sus vidas.

Ahora Anuel AA vuelve al ruedo con “Verano Triste”, pero Karol G parece no haber prestado ni un poquito de atención. Lo que sí es cierto es que este tema dará mucho que hablar en la próxima gira que emprenderá el intérprete de “Hasta Que dios Diga” y “Amanece” por los Estados Unidos, “Las Leyendas Nunca Mueren”.

Karol G lanza accesorios para sus Crocs

Cuando estaba por acabar el Bichota Tour y ya casi arrancando del $trip Love Tour, Karol G lanzó un modelo de Crocs Signature. Tal como el cambio de su cabellera son rojos. Ahora que lanzó su más reciente disco “Mañana Será Más Bonito” ha decido sacar también unos accesorios en honor al disco para sus fans.

Son varios pines que se colocan en los crocs y que incluyen dibujos que aparecen en la portada del álbum. Una sirena, un corazón de Colombia, otro de su último tour, etc. No hay duda que La Bichota anda imparable y su ex anuel AA también. Si algo han demostrado ambos es el nivel de profesionales que son.

Sigue leyendo:

– Anuel AA soltó la lengua. Mencionó a Karol G, a Yailin y habló del amor por sus 3 hijos

– Anuel AA, Guaynaa, Lele Pons y Prince Royce se presentarán en los Latin American Music Awards 2023

– Anuel AA se tira flatulencia en Instagram y dice: “Los hombres no lloran, los hombres en facturan”

– Chiquis Rivera saca el pecho por Karol G y se pronuncia en Instagram por fotos de revista GQ

– Karol G posó sin sostén para El País y aseguró: “Un desamor te puede destruir la vida”

– Karol G perrea en el piso de un hotel en el Paris Fashion Week y muestra el nuevo reto de “TQG”