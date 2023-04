Arcangel y Anuel AA llegan a Los Ángeles con sus respectivas giras

Los ahora casi enemigos dentro del género urbano, Anuel AA y Arcangel, continuarán llevando su música a todos los rincones del mundo y más ahora cuando ambos andan de estreno. Los puertorriqueños llegan con sus tours a la ciudad de Los Ángeles para poner a muchos a “perrerar”.

Arcangel anunció su “Just In Time Tour” que parará en el Youtube Theater de Los Ángeles el 10 de septiembre. La venta de los tickets comenzaron justo hoy por TicketMaster. Anuel AA, su homólogo, se le adelantó y pisará la ciudad californiana en el 13 de Mayo en el Kia Forum de Inglewood.

El ex de Karol G también estará en dos ciudades más de California, Ontario y SanJosé. 13 y 14 de mayo respectivamente con su gira “Las Leyendas Nunca Mueren”. Recordemos que la misma fue suspendida poco después de comenzar su relación con Yailin La Más Viral. Ahora planea, al igual que Arcángel parar en Los Ángeles y en varias ciudades más de Estados Unidos. #LegendsNeverDieTour 🇺🇸 https://t.co/0MInvHlqR6



💿💔🔜 pic.twitter.com/1MmW1m2Ii7— Anuel_A▲ (@Anuel_2bleA) February 21, 2023

Arcangel en el Youtube Theater de LA

El artista discográfico de planta y también leyenda del Trap como Anuel AA, está muy emocionado por su tan esperado “Just In Time Tour”. Recorrerá un total de 14 ciudades comenzando el sábado 26 de agosto en el Allstate Arena en Rosemont de Illinois y hará una parada en el YouTube Theatre en LA el domingo 10 de septiembre. View this post on Instagram A post shared by HONOR,LEALTAD Y RESPETO. (@arcangel)

Los fanáticos también pueden comprar paquetes VIP, que pueden incluir boletos premium, Meet & Greet y oportunidad de tomar fotos individuales con Arcángel, invitación a la prueba de sonido previa al espectáculo con Arcángel, acceso a la sala VIP previa al espectáculo, un artículo de regalo VIP exclusivo y más.

Arcangel triunfa con su BZRP Music Sessions #54

Hace pocas semanas, el boricua lanzó una colaboración el DJ argentino Bizarrap. Recordemos que la sesión anterior fue con Shakira y les valió hasta un Récord Guiness. En la sesión del intérprete de “La Jumpa” y “Si Te Veo”, se fusionaron ritmos de trap con cuerdas de violín complementados con las suaves rimas de Arcángel.

En tiempo récord alcanzó el #1 en reproducciones en YouTube y superó los 14 millones en menos de 24 horas. Recientemente honrado por los Premios Soberano con el premio Soberano Internacional por su liderazgo en la industria de la música latina.

Antes de esta gira a través del país, Arcángel reunió a más de 100,000 personas para llenar siete noches consecutivas en el Coliseo de Puerto Rico. El espectáculo contó con la interpretación de sus temas más icónicos de su discografía legendaria, además de sus éxitos más recientes. En diciembre de 2022, Arcángel presentó su último disco, “Sr. Santos”, donde reafirmó su posición como leyenda del Latin Trap.

