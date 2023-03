Anuel AA, Guaynaa, Lele Pons y Prince Royce se presentarán en los Latin American Music Awards 2023

Se anunció la primera ronda de artistas que se presentarán en los Latin American Music Awards 2023 a celebrarse el 20 de abril en Las Vegas y que por supuesto produce TelevisaUnivision. Anuel AA, Bad Gyal, Eden Muñoz, Guaynaa, Lele Pons, Mike Towers y Prince Royce harán gala de sus grandes éxitos y talento.

Además, el dominicano y Rey de La Bachata recibirá el premio especial Pioneer Award. Galilea Montijo, Julián Gil y Natti Natasha serán los presentadores de la próxima entrega de los Latin AMA’s 2023. Prince Royce es uno de los más celebrados de la noche y además estrenará un tema musical. Bad Gyal, Eden Muñoz, el cantante de género urbano Anuel AA y los recién casados, Guayana y Lee Pons también pasarán por el escenario y dejarán claro por qué son los preferidos de la audiencia.

Además, la canción que cantará el ex de Karol G es justamente “Más Rica Que Ayer”, misma que estrenó poco después que La Bichota lanzara “TQG” con Shakira. Además, el ex también de Yailin La Más Viral está nominado como Mejor Artista Urbano 2023 en Los Latin American Awards 2023. Guaynaa y Lele Pons se unirán con una sorpresa para su fans y cantarán “Abajito”. View this post on Instagram A post shared by Latin American Music Awards (@latinamas)

Bad Gyal no se queda atrás. Ésta es su primera presentación televisada importante. La cantante catalana (al igual que Rosalía) debutará en el escenario de los Latin American Music Awards 2023 y por supuesto cantará su éxito “Chulo”.

El regional mexicano también se podrá sentir muy de cerca en la producción de Univision desde Las Vegas. Eden Muñoz nos deleitará con “Chale” y además está nominado en cuatro categorías incluyendo Mejor Artista del Año 2023.

El cantante de género urbano Mike Towers cantarán su reciente tema “Mi Droga”. Junto a todos estos artistas estarán la también reggaetonera Natti Natasha, el actor Julián Gil y Galilea Montijo. Además, TelevisaUnivision tiene toda una sorpresa muy de cerca con Camilo, Christian Nodal., Grupo Firme, Ozuna y Tini. Estos abrirán una puerta de su carrera, que mostrará lo que pasa en sus giras y presentaciones más importantes..

Clarissa Molina ha sido la encargada de hacer estas entrevistas junto a un excelente equipo de producción. Además, la modelo y presentadora nacida en República Dominicana presentará el LATIN AMAs: LEGACY. Un pequeño homenaje que le rendirá los Latin American Music Awards a los artistas más relevantes de la música latina. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

