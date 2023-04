Anuel AA se mete en problema legal por ir a los Latin AMAs, según El Gordo y La Flaca

Como ya sabemos ayer se celebraron los Latin AMAs 2023 en Las Vegas, ahí llegó Anuel AA después pues de mucho tiempo sin tener una presencia tan sentida en una alfombra roja. Con una nueva figura, sonriendo y dando un tremendo show en tarima horas después, el cantante de género urbano se disfrutó la noche.

Pero resulta que la cosa no está del todo color rosa para el ex de Karol G y Yailin La Más Viral respectivamente. El programa de Univision El Gordo y La Flaca, misma cadena que además hizo los Latin American Music Awards este año, asegura que Anuel AA está metido en un problemón legal en Puerto Rico por haber ido a la ceremonia en Las Vegas.

Como muchos recordarán, Anuel AA y su ex mánager Frabián Eli se están debatiendo en tribunales. Uno alega que el otro no entregó cuentas y viceversa. Según explicaron Raúl de Molina y Lili Estefan, presentadores de El Gordo y La Flaca, el cantante de trap no se presentó a una declaración jurada vía Zoom jurada por asistir a los Latin AMAs. El ex manager se molestó y ha pedido a las autoridades que le exijan que se asista a las mismas, pues esta sería segunda la vez que no lo hace.

Sin embargo, según lo que sugirió el abogado de Anuel AA, esto les saldría más económico si llegan a una mediación y a un acuerdo interno. De lo contrario, estima que el costo por investigar y presentar pruebas en corte para comprobar sus alegatos les será mucho elevado.

Hasta el momento de cierre de esta nota, el equipo de Anuel AA no había emitido comunicado oficial alguno sobre el tema. Por lo pronto, les dejamos la presentación del intérprete de “Más Rica Que Ayer y Las Leyendas Nunca Mueren” en los Latin AMAs 2023 junto a Mambo Kingz y Dj Luian.

