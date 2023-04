Anuel AA confiesa que habló con Bad Bunny y lo reconoce como el mejor

Hace poco el cantante de género urbano, Anuel AA, dio una entrevista a Leila Cobo, cabeza de Billboard Latin, para su programa In Tune y que se puede ver a través de Reach TV en todos los aeropuertos de los Estados Unidos. La segunda parte que se ha viralizado de la intervención del ex de Karol G hace mención a Bad Bunny.

Siempre se ha dicho que Bad Bunny y Anuel AA se llevan mal, después del éxito del Conejo Malo. Hace poco Arcángel decía que el mismo ex de Yailin La Más Viral le tenía envidia al ganador del Grammy, Latin Grammy y Billboard, entre otros premios por su disco ‘Un Verano Sin Ti: ‘Tú me escribiste a mí una vez que te sabía a mi** cómo yo se la daba al conejo … Y tú eres tan hipócrita, que dos semanas después estabas cargándole el rastrillo a Bad Bunny en la discoteca ca**… El envidioso aquí eres tú…’.

Ahora es el cantante de trap Anuel AA el que ha dicho todo lo contrario. Acepta a Bad Bunny como el mejor: ‘El trap volvió… No era lo mismo… porque Bad Bunny, yo, Bryan Myers no había nadie haciendo trap. El único que estaba haciendo trap era Eladio Carrión… Ahora estamos todos nosotros haciendo trap. Está todo el mundo haciendo trap. Ahora somos más grande todo el mundo… Bad Bunny es el número uno del mundo”.

Anuel AA admira a Bad Bunny

Además, Anuel AA habló de cómo la música de todos, incluyendo la de Bad Bunny, ha llevado a los hispanos a otro nivel: ‘Yo no soy un artista que está en el género latino solamente gracias a Dios. Ya yo me comparo con los artistas americanos, si me entiendes. Siempre estoy colaborando con los artistas americanos y ya está todo el mundo latino, ya como que todo el mundo ha crecido, que no sé… Ahora lo latino es bien global y está todo el mundo muy grande’

Por último, Anuel confesó que había estado en contacto con Bad Bunny. Esto deja de lado las declaraciones de Arcángel: ‘Siento que hemos trabado todo el mundo porque trabajaron hasta los viejos, las leyendas. Ahora es que se está viendo y estamos todos donde queríamos estar. El otro día estaba hablando con Bad Bunny y eso justamente él me estaba diciendo que estamos por fin, después de tanto tiempo y tanto sacrifico conociendo a los americanos por fin, nos están reconociendo y nos están dando nuestro lugar y posición’.

