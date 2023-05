Karol G le cambia el color a su Ferrari y lo combina con su cabello rosa

Karol G no anda para nada preocupada de lo que dice o no su ex Anuel AA. al menos eso es lo que parece en las redes sociales. Ya sabemos que una de las cosas preferidas de La Bichota y El Makinon. Su Ferrari al que acaba de cambiarle el color.

Recordemos que el Ferrari Spider 812 GTS del 2021 que se compró ese año era blanco inicialmente. Después lo usó color azul agua como uno de sus colores de cabello. Obviamente con el último cambio de melena a rosado, El Makinón también lo hizo, pero de manera más brillante.

Muchos no recuerdan, pero hace muchos años, la empresa de juguetes Mattel sacó un Corvette de juguete para la muñeca Barbie del mismo color. Ahora Karol G es toda una muñeca del género urbano y con cabellera Ferrari a combinación. View this post on Instagram A post shared by karol G 🥰🤩🔥♥️ (@bebesitakarolgvnz)

Este es el mismo auto por el que se fue a la Ferrari en Italia para ajustar detalles antes de que hiciera el $trip Love Tour. En esa gira ella volaba sobre el auto. También la recibió el campeón de F1 Carlos Sainz y hasta la dejó manejar su auto de carreras. Por supuesto, este fue uno de los días más felices de la intérprete de “Tusa”, “Provenza“, “TQG” y “Mañana Será Más Bonito”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

