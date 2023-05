Anuel AA se quita la camisa y presume su tatuaje de Karol G en pleno concierto

Anuel AA dio mucho de qué hablar durante su más reciente concierto de la gira que emprendió en Estados Unidos, “The Legends never Die”. ¿La razón? El sinfín de referencias que el puertorriqueño hizo a su ex pareja, la también cantante Karol G. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Fue durante su presentación en Miami, Florida que el intérprete de temas como “¿Qué nos pasó” y “Si yo me muero” mostró que aún queda rastro del tatuaje que este se hizo en la espalda en honor a la denominada ‘Bichota’, cuando ambos eran novios.

No podemos olvidar que durante su romance, mismo que duró alrededor de tres años, el reguetonero decidió tatuarse una fotografía protagonizada por ambos. Cabe recalcar que si bien algunos fanáticos del cantante pensaban que este había desaparecido de su piel, el boricua desmintió esta teoría a través del tema Mcgregor: “Ya yo ni estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borrao”, recitó en la canción.

Además de su gran revelación, Anuel AA continuó dando de qué hablar con sus referencias a la intérprete de “El Makinón” y “TQG”.

A lo largo de su presentación también hizo un llamado a las ‘bebecitas’ y a las ‘bichotas’ que se encontraban en el recinto, ambos sobrenombres son aquellos con los que se suele relacionar a Karol G. Y, por si fuera poco, mientras cantaba el tema “Secreto”, con la que en su momento dieron a conocer que mantenían una relación amorosa manifestó: “Que se escuche hasta Colombia”, país natal de la famosa.

Aunque al principio esta ola de indirectas causó emoción entre aquellos fanáticos que aún tienen esperanza de un regreso entre los cantantes, no faltaron aquellos que lo señalaron de “aprovecharse” de la fama de su ex pareja.

