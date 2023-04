Anuel AA revela que ya conoció a su hija Gianella: “Me robó el corazón”

El trapero puertorriqueño Anuel AA hace pocas semanas reconoció que tenía una tercera hija llamada Gianella y que estaba arrepentido de no haberse comportado bien con ella desde que se enteró de su existencia.

Durante una entrevista con “Yo soy molusco” reveló que ya conoció a su la niña que tuvo con la modelo colombiana Melissa Vallecilla y que lo cautivó.

“Hoy mismo estuve con la niña, con Gianella… Me encantó, me robó el corazón, igual que Cattleya. Por Cattleya fue que yo… yo vi a Cattleya también y dije ‘wow qué yo estoy haciendo, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida”, contó.

El cantante dijo que fue cuando vio por primera vez a Cattleya, la bebé que recientemente tuvo con Yailin ‘La Más Viral’ que entendió que estaba haciendo las cosas mal con su otra hija.

“No era que yo no quería ver a la nena, estaban pasando muchas cosas que ¡uy!. Dios es demasiado de bueno y la conocí. Cuando vi a Cattleya que nació ahí mismo al instante que la vi dije ‘tengo que ir a ver a Gianella ya’ y ahí fue…”, dijo Anuel AA.

Asimismo, el trapero manifestó que su pequeña Cattleya, de quien no se conoce el rostro, se parece a él, al igual que sus otros dos hijos ya conocidos.

“Se parecen todos a mí cuando nací… Yo me río porque son bien igualitos… Salieron igualitos”, explicó.

El artista durante la entrevista también habló de su transformación física, ya que en el 2022 los internautas hablaban de la delgadez que presentaba, incluso, todavía en internet se leen bromas sobre el físico que tenía Anuel AA cuando era novio de Karol G y el cambio que dio cuando estuvo con Yailin.

“Estaba muy flaco con situaciones que me estaban pasando ya ni comía. Yo mismo pensé que estaba enfermo de lo que flaco que me puse y ahí empecé, me enfoqué y le metí al gimnasio. La vida es altas y bajas y pones a cualquier otro artista latino o americano y le pones mis zapatos para que pasen lo que he pasado en mi vida y estarían retirados, los que son débil de mentes estarían metiéndose drogas, otros estarían frustrados sin pegar una canción y vueltos locos. Ninguno podría caminar en estos zapatos, ni una hora”, aseguró.

