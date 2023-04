Anuel AA promociona la nueva canción de Yailin y lo atacan: “Le cantas a una y le posteas a otra”

El trapero puertorriqueño Anuel AA anunció que estaba separado de su esposa, Yailin ‘La Más Viral’, en febrero, pero desde entonces han existido rumores de si realmente están o no separados. Ahora el artista decidió apoyar a la madre de su hija Cattleya promocionando su nueva canción y las especulaciones se han hecho más fuertes.

Fue a través de las historias de Instagram que Emmanuel Gazmey Santiago, verdadero nombre del cantante, compartió el arte gráfico de ‘Solo tú y yo’ y la canción de Yailin en colaboración con en colaboración con Shadow Blow.

“Rompe yaya”, fueron las palabras que acompañó con emoji de manitos rezando y un 100 mientras se escucha el tema de fondo.

Inmediatamente el trapero lo subió a la red social de la camarita, la dominicana también lo compartió en sus historias. El gesto fue interpretado por muchos como una confirmación de que están juntos como pareja todavía.

Aunque Anuel AA asistió a los Latin AMAs 2023 para lanzar también su nuevo tema ‘Mi Exxx’, un junte con Wisin, y en redes sociales aseguran que es una canción está dedicada a ‘Karol G’, muchos comparten la idea de que solo se trata de una “estrategia de marketing” y que él sigue viviendo su matrimonio con ‘La Más Viral’.

Algunos internautas han comentado: “Anuel subió una historia promocionando la canción de Yailin, ¿Cómo no se dan cuenta que está haciendo ese show de haber terminado con Yailin y que le está tirando palos a Karol solo por marketing?, Es obvio que sigue con Yailin y está bien”; “Pero el señor puso en su estado apoyando la música de Yailin”; “Tenía sospechas, pero con lo que acabas de subir a tu historia… solo diré que esto es puro marketing”; “Mi amor no se puede estar con Dios y con el Diablo, le cantas a una y posteas el de la otra y el bendito tatuaje en el cuello (dedicado a otra ex), en fin no me convences” o “La gente hablando de su soltería cuál soltería ya lo ven apoyando la música de su disque ex, puro marketing”.

Sigue leyendo:

– Yailin presume su cuerpo posparto con un diminuto bikini: “Ahora es que estamos rica”

– Yailin enciende las redes sociales bailando muy sensual a un mes de haber dado a luz

– ¿Visitó a un líder criminal en una cárcel?, Anuel AA protagoniza polémica en Venezuela

– Anuel AA le regaló una joya a una niña en Venezuela frente a más de 100 mil personas