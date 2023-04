Anuel AA presume su excéntrico pedicure y le dicen que “se tapa los hongos”

El trapero puertorriqueño Anuel AA vuelve a generar controversia en redes sociales. Esta vez una serie de fotos haciendo publicidad a unos zapatos que terminó desatando una trifulca de opiniones sobre sus pies.

Entre la galería de fotos que subió para mostrar los calzados hay una en la que deja ver sus pies descalzos y se puede apreciar que tenía las uñas de los pies, eso terminó llamando la atención de los internautas que no dejaron pasar la oportunidad para criticarlo en su propia publicación y en la cuenta de Instagram del programa ‘ El Gordo y La Flaca’.

“Se tapa los hongos con pintura”; “al acrílico del pie le falta mantenimiento”; “no quiere que PABLITO use pestañas, pero él se pinta las uñas”; “Hablemos de los juanetes”; “Es cuando tienes hongos en los pies, pues te las pintas de ese color. Lo aprendí de un primo”; “Tiene hongos”; “Él dijo que pintarse las uñas no iba con él”; “Se pinta las uñas de los pies este payaso”; “Esos dedos de conuco no me dejan concentrar, estaba sacando yuca” y “Dicen que los hombres que se pintan las uñas de los pies es porque tienen hongos o son feas, ¿será verdad?”, son algunos de los miles de comentarios que circulan en redes sociales hablando del pedicure del intérprete de ‘Más Rica Que Ayer’.

Otra de las cosas que llamó poderosamente la atención de los cibernautas fue que en una de las fotografías se aprecia el tatuaje que se realizó en el cuello en honor a Yanilin ‘La Más Viral’, de quien anunció estar “separado” a principios de febrero, mientras ella se encontraba en las últimas semanas de embarazo de la hija que tienen juntos, Cattleya.

Durante sus primeros meses de relación, Anuel AA se hizo el tatuaje que dice “Georgina”, el verdadero nombre de Yailin, mientras que ella se hizo uno que dice “Emmanuel”, el nombre de él. Ver todavía el tatuaje del rapero calentó los rumores de que siguen juntos como pareja.

“No hay ninguna necesidad de mostrar ese tatto la verdad, pero bueno :/”; “Me gusta su Tatto ‘GEORGINA'”; “Me gusta ver cómo se mira el tatuaje de tu esposa la madre de tu menor hija”; “Íbamos bien hasta que vie este tatto tan gasssssss parce, con decirte que paso más las uñas negras esasss” y “Tiene el Nombre de Yailin Tatuado”, se deja leer entre los miles de opiniones que le dejaron en su post. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

