Karol G arranca su ‘Mañana Será Bonito US Stadium Tour’ el 11 de agosto en Las Vegas

Luego del gran éxito de su disco ‘Mañana Será Bonito’, la estrella colombiana Karol G anunció a través de sus redes sociales que, contra todo pronóstico y todo lo que dijo anteriormente, sí hará una gira y se llama ‘Mañana será Bonito U.S. Stadium Tour’ que arranca el 11 de agosto en Las Vegas.

La gira de La Bichota seguirá luego por Pasadena (en Lo Ángeles), Miami, Houston, Dallas y New Jersey, haciendo así un total de 7 ciudades. Fuera del ‘Mañana será Bonito U.S. Stadium Tour’ está la presentación de Karol G en Lollapalooza de Chicago por primera vez. El nuevo tour de Karol G #MañanaSeraBonitoTour comenzara con 6 estadios por Estados Unidos pic.twitter.com/n6T3gVeHUO— Karol G Site (@KarolGSite) April 27, 2023

Apenas la cantante de género urbano y ex de Anuel AA, Karol G, lanzó el disco ‘Mañana Será Bonito‘ y reveló que lo escribió en parte haciendo sus dos tours anteriores: el Bichota Tour y el $trip Love Tour. Aun así sentía un vacío en su vida. Esto después de terminar su relación con el también ahora ex de Yailin La Más Viral.

Explicó al New York Times que, mientras su carrera iba en ascenso y se posicionaba como una estrella global, ella no quería celebrar nada y siempre se repetía ‘Mañana Será Bonito‘. Hasta que por fin y casi al final de aquella larga temporada de conciertos y de giras, Karol G anunciaba el lanzamiento de este disco que catalogó como el más honesto de su carrera. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Sin embargo, el haber estado en el lanzamiento del mismo en Miami, su posterior presentación en Puerto Rico y así como otro tanto sumado al éxito del tema ‘TQG‘ con su paisana Shakira, parece haber hecho que la intérprete de ‘Provenza’, ‘Gatubela’ y ‘El Barco’ cambiara de opinión.

Ahora recorrerá los estadios deportivos de las ciudades más importantes de los Estados Unidos. A continuación las fechas y los lugares del ‘Mañana será Bonito U.S. Stadium Tour’ de Karol G:

11 de agosto – Las Vegas, NV en el Allegiant Stadium

18 de agosto – Pasadena, CA en el Rose Bowl

25 de agosto – Miami, FL en el Hard Rock Stadium

29 de agosto – Houston, TX en el Estadio NRG

2 de septiembre – Dallas, TX en el Cotton Bowl

7 de septiembre – East Rutherford, NJ en el Metlife Stadium

