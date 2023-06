Yailin La Más Viral triunfó en transparencias durante debut en Premios Heat 2023

La Chivirika, Yailin La Más Viral, causó sensación en los Premios Heat 2023 desde que llegó a Punta Cana a dar entrevistas previo al espectáculo que haría con su compañero de género urbano, Shadow Blow. Un vestido de transparencias fue con lo que posteriormente la ex de Anuel AA hizo acto de presencia, tumbando la quijada de muchos. Video de Yailin en su paso por la alfombra verde, frente a los medios digitales, canales de televisión, presentes en los Premios Heat. pic.twitter.com/8g3elDt9D2 — Yailin La Mas Viral Updates (@yailinupdates) June 9, 2023

Yailin La Más Viral posó para la prensa y se acercó con una sonrisa a atenderlos. Ya lo había hecho horas antes en entrevista exclusiva para medios locales. El diseñador que escogió la intérprete de “Si Tu Me Busca” fue un vestido diseñado por Harold Jiménez con transparencias y detalles marrones y tornasoles que dejaban párate de sus explosivas curvas a la vista. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Antes de salir a los Premios Heat, Yailin La Más Viral posó desde el lugar donde se hospeda. No se sabe si era el mismo que aseguró el show de Univision, El Gordo y La Flaca, que se estaba hospedando también el exponente de hip hop y archienemigo de Anuel AA, Tekashi 6ix9ine.

Según la reportera Pamela Monte, el puertorriqueño enloqueció cuando supo que el rapero se estaba hospedado en el mismo hotel con su ex y madre de su hija Cattleya. Al parecer habría exigido a la producción sacar a Tekaschi 69 o de lo contrario, no se cantaría en el evento. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Yailin La Más Viral cumple su sueño y canta en Premios Heat

Con apenas 23 años, la cantante de origen dominicano enfrentó una infancia llena de carencias afectivas y necesidades. Sin embargo, siempre quiso bailar y cantar. Hace escasas horas, la dominicana cumplió su sueño al interpretar por primera vez en tarima su éxito “Solo Tú y Yo” con Shadow Blow. La presentación de Yailin La Más Viral y Shadow Blow en los premios heat.🔥

pic.twitter.com/NYbFSoZkDA— chivirika 🫦 (@weloveyouyailin) June 9, 2023

Con un vestido traslúcido, un gran escote y un vestido con cadenas, Georgina Jorgina Lulú Guillermo Díaz, como se llama la también cantante reggaetón y dembow dejó a todo el mundo hablando con su belleza y su performance. Las redes sociales no han parado de opinar de ella, así como de felicitarla por su presentación.

