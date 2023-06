Hermana de Yailin La Más Viral explota en llanto al aire: “Yo no como, no duermo…”

El pleito entre la ex de Anuel AA, Yailin La Más Viral y su hermana, la Mami Kim sigue en el tapete. Ayer la influencer y modelo dio otra entrevista y ahí no aguantó al hablar de su la situación con su hermana. Ya hace pocos días había revelado fuertes detalles de los problemas familiares.

“No sé si a ella tanto como a mí. Loco yo no duermo. Yo no como. Cuando mi hija me habla de Cattleya (hija de Yailin y Anuel) yo no sé qué decirle… Yo no sé qué voy a responder…” dijo llorando la Mami Kim, hermana de la cantante de género urbano, Yailin La Más Viral.

A ciencia cierta no se sabe qué detonó la pela entre La Chivirika y Kimberly Michell Guillermo, como se llama realmente su hermana. Muchos dicen que sucedió a partir de la relación de Yailin con el ex de Karol G. Otros dicen que es envidia de la una a la otro. Lo cierto es que su hermana lloró en público y dejó claro el dolor en que la tiene sumergida la distancia.

Hermana de Yailin dice que la salvó de su mamá

La propia Mami Kim, también nacida en República Dominicana, confesó que cuando la intérprete de “Solo Tú y Yo” era más pequeña tuvo que hacer de todo para poder traérsela a vivir con ella. Aseguró que la madre de ambas no la cuidaban. View this post on Instagram A post shared by Farandula only 24.7 (@farandulaonly)

“Yo me la tuve que traer que vivir a mi casa y yo prácticamente me la robé. Y adivina con quién ella anda de la mano. Con la que la botó de la casa con la que no la dejaba ir a la escuela. Porque si por esa doña fuera nosotras, no nos hubiésemos alfabetizado…”, dijo la modelo de OnlyFans.

También señaló a Yailin de usar las redes sociales para discutir con diferentes personas desde otras cuentas y de tener una amistad con su ex. Mami Kim publicó también una foto en la que muestra el rostro del supuesto novio que tuvo y que ahora es amigo de su hermana.

