Anuel AA andaba con 2 de sus ex en Nueva York y no son ni Karol G, ni Yailin La Más Viral

Apenas hace unos días, el cantante de género urbano, Anuel AA, cerraba su exitosa gira “Las Leyendas No Mueren Tour” en el Madison Square Garden junto a Tokischa. Al salir por la parte de atrás, donde está el acceso directo de los artistas al venue, se pudo ver a las dos de las ex parejas de boricua. No nos referimos ni a Yailin La Más Viral, ni a Karol G. View this post on Instagram A post shared by 🔰LA ALCALDÍA URBANA 🔰 (@promocion_urbanard)

Se trataba de Melissa Vallecilla y Astrid Cuevas. La primera es la mamá de Gianella Gazmey y la segunda, es la mamá del primer hijo de Anuel AA, Pablo Anuel. Estaban saliendo de acompañar todos en familia al artista a cerrar una gira, que puede que haya representado una de las más importantes de su carrera.

“El enfoque que tengo ahora mismo nunca lo he tenido en mi vida, a estas alturas ya es imposible imaginarme todo lo que voy a lograr Y NI YO MISMO SE QUE ESPERARME PORQUE NUNCA HE TENIDO ESTE ENFOQUE, NI ESTE EQUIPO DE TRABAJO QUE TENGO!!!!!!! YO LO ÚNICO QUE SE ES QUE VOY A HACER HISTORIA Y NADIE ME VA A PARAR. NO EXISTE HUMANO QUE ME PUEDA PARAR… A MI TIEMPO, A MI MANERA, SIN SEGUIRLE LOS PASOS A NADIE Y HUMILDE SOBRE TODAS LAS COSAS CON UN CORAZÓN PURO!!!!!!! Se acabó la giraaaaa en USA…. GRACIAS A TODO EL MUNDO QUE VINIERON 🫶🏽 LOS AMO CON MI VIDA ENTERA…”, escribió el ex de Karol G en su cuenta de Instagram. Dos de sus tres hijos estuvieron ahí para acompañar a su papá.

Anuel AA está dedicado a sus hijos

Desde hace varios meses, el intérprete de “Mejor Que Yo” y “Más Rica Que Ayer” viene dando un giro. Se ha mostrado dedicado a sus pequeños, aunque aún no se haya dejado ver con la hija que tuvo con La Chivirika, Yailin La Más Viral. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Cattleya solo se ha podido ver parte del rostro a través de las publicaciones de Yailin. Anuel AA no ha confirmado o negado que haya estado con su hija menor. Lo cierto es que, si ha sucedido, no ha salido en las redes sociales.

Tal como mencionamos, Gianella, Pablo Anuel y sus respectivas madres Astrid y Melissa Vallecilla también han estado dándole apoyo al cantante.

Anuel AA habla de Yailin La Más Viral

Hace poco, durante una entrevista con Latin Billboard, Anuel AA confirmaba que había terminado con la dominicana, pero pedía apoyarla con su música y también demostraba su cariño.

Sin embargo, ha sido criticado en República Dominicana, por todos los mensajes de mayor que le ha dedicado últimamente a su otra ex La Bichota, Karol G.

Algunos catalogan, la actitud, el puertorriqueño como: “humillante”. Sin embargo, sus más fieles fans y medios de comunicación han aplaudido los cambios del cantante de género urbano.

