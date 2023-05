Karol G muestra el lunar de su pecho mientras come golosinas y canta como Celia Cruz

La Bichota, Karol G, sigue siendo una de las cantantes latinas que está en el top de la música en este momento. Una vez lanzado su álbum “Mañana Será Más Bonito” no ha parado de hacer promoción del mismo y dar entrevistas. Como ahora que hizo una sesión para VMAG (W Magazine) y también grabó unos divertidos videos donde come cualquier cantidad de golosinas haciendo ASMR. View this post on Instagram A post shared by Reggaetón House (@_reggaetonhouse)

Primero que nada, los fans de Karol G, antes entrar en el tema de los dulces, le admiraron el lunar que presumió con un escote en su pecho mientras grababa. Luego la intérprete de “Provenza” “Gatubela” y “Tus Gafitas” procedió a comer malvaviscos con cereal y leche. Una golosina nada común. Peor la cosa no queda ahí. View this post on Instagram A post shared by W Magazine (@wmag)

La cantante de género urbano, también abrió otro tipo de dulces como versión jelly bean y hasta comió hielo. La idea era poder reproducir la magnitud los sonidos de los dulces preferidos de Karol G. Así mismo lo hizo pero, ya conocemos el espíritu alegre de “La Nena de Medellín” y terminó cantando “Carnaval” de la reina de la salsa Celia Cruz. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Karol G ignora a Anuel AA

Por otro lado, el cantante puertorriqueño Anuel AA no ha dejado de hacer mención de su ex y no hablamos de Yailin La Más Viral precisamente. El intérprete de “Las Leyendas Nunca Mueren” publicó un story de Instagram, en el que hizo mención a La Bichota y a su nuevo amor, Feid. Es ta historia de anuel AA en IG con la canción Pedro navajas de fondo deja muy claro sus intenciones de revancha contra @karolg y como comunidad ni como personas cuerdas y funvionales no podemos permitir este tipo de acoso cibernético pic.twitter.com/xV9C8KODqU— Chamblinrut38 (@chamblinrut382) May 18, 2023

“Ahora estás mandando hacer campañas de acoso con tu equipito ah cabr** acoso fue lo que me tenían a mí el año pasado, noticia por noticia y canción por canción. La reina me arrastró je je y lo vio el mundo entero… pero ella y yo hace tieeemmpoo ya hablamos eso y quedamos súper bien”, escribió el trapero.

Por su parte, ni Feid, ni Karol G le han respondido de manera frontal, al menos hasta el momento de cierre de esta nota. Anuel AA continúa su gira por los Estados Unidos. En cuanto a los colombianos, el intérprete de “Normal” y “Feliz Cumpleaños Ferxxo” también está de gira y La Bichota arranca una pequeña en muy poco también. View this post on Instagram A post shared by FERXXO (@feid)

