Feid le responde a Anuel AA: “Ya no es Bebecita, es Morr”, refiriéndose a Karol G

Anuel AA se separó de Yailin La Más Viral y, desde entonces, no ha dejado de mencionar a Karol G, su ex pareja. Incluso hasta se ha seguido inspirando en ella para crear su particular trap. Caso de la canción “Más Rica Que Ayer”. Pero la efusividad del boricua no solo ha sido para La Bichota. También le ha salpicado a Feid.

Al también cantante de género urbano le han llovido los comentarios de Anuel AA: La canción “Mejor Que Yo” hace alusión, según los fans, al colombiano Feid: “Fue Tu Novio Celoso” y “Y esta se la dedico a tu novio, bebé“, son algunas de las frases que dice.

Hace pocos días, Anuel AA se tomó una foto con un cartel que decía “F**** Ferxxo” y la publicó en su cuenta de Instagram. Obviamente, esto “le echó más leña al fuego”. Los fans tanto de Feid, como de Karol G y del intérprete de “Las Leyendas Nunca Mueren” enloquecieron por el desparpajo, que graciosamente ha tenido el cantante nacido en Puerto Rico. Anuel cambia letra de su canción y menciona a Feid en su último concierto “Será que Feid la dejó” en relación a Karol pic.twitter.com/mCEOk5fT0G— carloxx iván (@itscarlosivan) April 30, 2023

Feid salió al paso y le respondió a Anuel de la misma manera. Una pancarta que decía: “Anuel ya no es Bebecita, es Morr”, mientras iba de pasajero en una motocicleta. Así que las redes andan que arden con esto. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton by RapTV (@reggaetontvcom)

Luego que Anuel AA lanzara su nueva canción, las fotos que aún le quedaban a Karol G en las redes sociales con el trapero desaparecieron. Además, las intérprete de “Gatúbela”, TQG” y “Tus Gafitas” publicó: “Los Ojitos Más Lindos que He Visto”.

Yailin La Más Viral baila canciones de Feid y Karol G

Mientras todo este sucedía, la ex de Anuel AA, Yailin La Más Viral, sigue compartiendo sus nuevos lanzamientos. Presumiendo las amistades que la rodean actualmente y todo en lo que está trabajando. También y, de una manera muy privada, ha publicado una que otra foto con Cattleya, su hija. View this post on Instagram A post shared by Cattleya 🌸 (@cattleya_guillermo)

Hace poco se le vio en una discoteca de República Dominicana cantando y bailando “Feliz Cumpleaños” de Feid. Luego “Provenza” de Karol G y además publicó: “Mañana Será Bonito” en sus redes sociales. Tema y nombre del último trabajo de La Bichota. @yailinlamasviral18 Salud por lo que fué y no será❤️ ♬ original sound – Yailin La Más Viral

Así que habrá que esperar a ver si estas indirectas continúan o si solo se trata de una estrategia de marketing. Mientras, el mundo sigue disfrutando de la música de estos artistas que han puesto a la música urbana en un lugar privilegiado.

