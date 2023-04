En minifalda y con la chamarra abierta Karol G presume su abdomen y escribe: “Yo soy el aperitivo”

Desde hace varios días Karol G presentó su nuevo look con el cabello de color rosa, pero ahora lo presumió al máximo en su más reciente publicación en Instagram: una serie de fotos en las que aparece usando una minifalda y una chamarra blanca que, abierta, dejó ver su abdomen plano. Ella escribió junto a las imágenes el mensaje: “🍓🍓🍓 desayunito nutritivo, si yo soy el aperitivo”.

La bella reguetonera colombiana causó polémica la semana pasada al expresar en un post de esa red social su inconformidad por las fotos que aparecieron en la revista GQ, comentando que ella no lucía así. Una gran cantidad de artistas mostraron solidaridad con Karol escribiendo mensajes, y entre ellos destacaron Greeicy, Prince Royce, Bebe Rexha, Sofía Reyes, La Mala Rodríguez y Chiquis Rivera. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Karol G se encuentra en plena promoción de su exitoso álbum Mañana será bonito, y precisamente el 15 de abril será la invitada musical en el programa de televisión “Saturday Night Live”, acompañando a Ana de Armas, quien fungirá como conductora. Fue esta última la que compartió en su cuenta de Instagram el anuncio de la emisión que contará con la presencia de las dos estrellas latinas. View this post on Instagram A post shared by A N A D E A R M A S (@ana_d_armas)

Sigue leyendo: