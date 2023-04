Karol G se muestra en jeans y escotado top mientras canta su tema “Amargura”

Karol G ha subido al máximo la temperatura en TikTok con el más reciente video que publicó, de apenas unos segundos, en el que aparece muy sexy luciendo su cabello rosado, jeans y un escotado top mientras canta el tema “Amargura”, que podría ser el próximo sencillo de su álbum Mañana será bonito. El clip lleva ya más de dos millones de reproducciones.

La bella reguetonera colombiana también compartió un video que la muestra durante la sesión de fotos para el más reciente número de la revista GQ, que tanta polémica ha causado. Ella lució espectacular con un minivestido verde y una minifalda de piel, entre otros vistosos outfits. @karolg Bey tu me hista y to Pero obviamente yo Toy en otra cuestion … como explicartelo 🏹 ♬ KÁRMIKA – KAROL G & Bad Gyal & Sean Paul

Aunque Karol fue una artista incluida en la lista de los Global Creativity Awards de GQ, eso no le impidió señalar que la foto de la portada en la que aparece era editada y no la mostraba tal y como es: “Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

