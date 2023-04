Jamie Lee Curtis celebra el rechazo de Karol G a las fotos retocadas de la revista GQ

Hace unos días Karol G se pronunció manifestando su inconformidad por los retoques que le realizaron a su foto para la portada de la revista GQ. Ante el hecho, la actriz Jamie Lee Curtis reaccionó llenando de elogios a la cantante y celebrando que promueva la naturalidad humana.

A través de su cuenta en Instagram, la actriz de 64 años compartió una publicación para felicitar a la ‘Bichota’ por crear consciencia sobre los retoques con inteligencia artificial a las fotos que están muy de moda y que vienen causando preocupación.

“Somos seres humanos. No somos IA (inteligencia artificial) y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo”, escribió Jamie Lee Curtis para acompañar la foto de la portada de la mencionada revista y del mensaje de la cantante colombiana.

La actriz ganadora del Oscar por ‘Everything Everywhere All At Once’, expresó que se siente animada porque una persona joven como Karol G alce su voz para defender la realidad humana y rechazar los retoques que solo promueven estereotipos.

“Me alienta mucho que una persona más joven se una al coro de desaprobación. El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies y luego compres su mi*rda”, escribió Jamie Lee Curtis en su posteo que ya tiene miles de likes.

Esta semana, Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, compartió su desacuerdo con la portada que publicó la revista GQ en la que aparece ella con evidentes retoques artificiales en su rostro. Con una foto al natural y con un texto explicando que ella la revista ignoró su inconformidad con los retoques se pronunció.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, escribió la intérprete de ‘Mañana será bonito’.

