Jamie Lee Curtis apoyó el Día de la Visibilidad Trans por su hija

Jamie Lee Curtis siempre ha apoyado a su hija Ruby y su camino como una persona transgénero, es por ello, que ha dado un importante mensaje durante el Día de la Visibilidad Trans, “El amor es amor. El amor de una madre no conoce juicios”, dijo.

La actriz de 64 años envió el mensaje junto con la publicación de una foto junto a su hija menor, de 27 años.

En julio de 2021, la ganadora del Oscar le reveló al mundo que ella y su esposo, el director Christopher Guest que “observaron con asombro y orgullo cómo nuestro hijo se convirtió en nuestra hija Ruby”.

La actriz aseguró que esto le permitió abrir sus ojos para ver la verdad sobre la “vieja idea” de que el género es fijo y que junto a la transición de Ruby se dio cuenta de que la vida es una constante “metamorfosis”.

Ruby habló en una entrevista sobre el momento en que le contó la verdad a sus padres, “fue aterrador, solo el hecho de decirles algo sobre mí que no sabían”, explicó a la revista People en octubre de 2021. “Fue intimidante, pero no estaba preocupada. Me habían aceptado tanto toda mi vida”.

Curtis ha señalado que el camino no ha sido fácil de recorrer, pero que el amor y el apoyo y el amor nunca faltaron, tocó “aprender nueva terminología y palabras”.

Ruby antes se llamaba Ruby y que a los 16 años supo que “era diferente”, y que entiende cuando sus padres se equivocan con los pronombres al hablarle.

“Luego, siete años después, todavía siendo Tom en ese momento, le dije a la persona que ahora es mi prometida que probablemente soy trans”, dijo Ruby. “Y dijeron: ‘Te amo por lo que eres’”.

