Anuel AA lanza dardos a Karol G por borrar las fotos con él: “Fue tu novio celoso”

El trapero Anuel AA causó polémica tras dedicarle su más reciente canción titulada ‘Mejor que yo’ a su exnovia Karol G. Pero no conforme con eso, durante el fin de semana mostró que se dio cuenta de la silenciosa respuesta de la ‘Bichota’ e insinuó que fue la nueva pareja de ella quien lo hizo.

Luego de que el puertorriqueño le hiciera la dedicatoria y de que hasta asegurara que escribió versos para que la colombiana los “disfrute” de manera íntima con el cantante Feid, con quien se rumora que tiene un romance, ella habría eliminado las fotografías que todavía tenía en Instagram de la relación que tuvieron.

Aunque Carolina Giraldo, verdadero nombre de Karol G, no emitió ninguna reacción pública a la canción de su ex, parece que eliminar sus fotos juntos fue una respuesta contundente para él que no lo pasó por alto.

Fue durante un concierto en Houston, Texas, que previo a comenzar a cantar ‘Secreto’, sencillo con el que cuando eran pareja confirmó al público la relación en 2019, que Emmanuel Gazmey le lanzó puntadas a la intérprete de ‘Mañana Será Bonito’.

“No creo que esa fuiste tú, la que borraste todas las fotos, yo creo que fue tu novio celoso”, aseguró Anuel AA en referencia a las fotos que ya no están en el perfil de Karol G.

A través de redes sociales como TikTok fanáticos que asistieron al concierto se encargaron de compartir el momento en que el puertorriqueño mencionó a la colombiana.

Hace tres meses que Anuel AA anunció en un ‘Live’ de Instagram que se encontraba separado de su esposa Yailin ‘La Más Viral’, con quien dio inicio a una relación amorosa al poco tiempo de terminar con Karol G, se casó en 2022 y tiene una hija de dos meses de nacida llamada Cattleya.

Sobre la controversia por la dedicatoria de la explícita canción a la intérprete de ‘Provenza’, Yailin no ha emitido ningún comentario que dejara saber cómo se estaría sintiendo. Se desconoce también si ya se encuentra divorciada legalmente del trapero.

