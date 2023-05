Anuel AA aseguró que escribió ‘Mejor que yo’ para que Karol G la disfrute con Feid

El trapero Anuel AA generó polémica con el lanzamiento de su canción ‘Mejor que yo’, dedicado a su exnovia, la cantante Karol G. Después del estreno, el puertorriqueño dio una entrevista en la que confesó detalles de la creación de la canción y hasta soltó dardos sobre la posible relación que tiene la colombiana con su paisano Feid.

Fue en una conversación con el programa ‘Alofoke Radio Show’ que el artista de 30 años aseguró que sabe que Karol G tiene un novio como dice la letra del explícito sencillo.

“Yo puse que se la dediqué a Karol, porque es que pensé en ella, porque pegó, tiene un novio, la echo de menos, dice la canción”, dijo Anuel AA sobre la dedicatoria que realizó en redes sociales al publicar el programa.

En la entrevista el cantante fue consultado sobre cómo surgieron los fuertes versos y él respondió que algunos ya estaban en un borrador que le entregaron y otros los escribió él.

“Por ejemplo, el ‘te echo de menos’ ya estaba y ‘desde hace tiempo que no nos comemos’, pero lo otro de ese intro fui yo”, dijo.

Cuando le preguntaron sin tapujos si extraña todavía a Karol G, optó por reírse de forma nerviosa y soltar algunas palabras obscenidades, para luego decir: “Ahora mismo yo no hablo de mi vida personal u opiniones personales en público. Pero, la canción no tiene pianos de lloradera. La canción es pa’ chingar, pa’ perrear en la disco. Es para que ella misma se coja a Feid y se lo perree. Ya sabes lo que te digo”.

Desde hace meses se rumora que la ‘Bichota’ estaría en una relación con el cantante Feid, también conocido como Ferxxo, y que incluso, dentro de su álbum ‘Mañana Será Bonito’ hay canciones como ‘Dañamos la amistad’ y ‘Tus gafitas’ que estarían dedicadas a él.

Aunque ni la intérprete de ‘Provenza’, ni el intérprete de ‘Hey Mor’ han confirmado nada, Anuel AA sugirió que esa relación existe. Cuando le cuestionaron si tenían confirmación de eso, respondió con sarcasmo: “hice mi tiempo preso, como un bandido, por no cooperar y sapear, como digan”.

Sin embargo, aseguró que no tiene rencores o ni problemas porque “Cuando estoy en la disco y ponen una canción de Feid sigo vacilando, porque yo no me acomplejo”.

