Anuel AA dedica canción explícita a Karol G y las redes sociales explotan en críticas

El reguetonero Anuel AA estrenó su nueva canción ‘Mejor que yo’ de una manera muy polémica. El puertorriqueño sin tapujos le dedicó la canción a la cantante colombiana Karol G haciendo estallar las redes sociales en reacciones, en su mayoría críticas, por la letra subida de tono que tiene.

Fue a través de su cuenta en Instagram que hizo el anuncio del lanzamiento mostrando parte del videoclip oficial y al pie de la publicación escribió: “Te la dedicó, bebé @karolg”.

Pero la dedicatoria hizo que los fans explotaran porque el fragmento del video que subió tiene un mensaje con contenido sexual dedicado a ella, incluso, también guarda dardos contra el nuevo amor de la ‘Bichota’, que se rumora desde hace meses que es el cantante Feid.

“Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel”, dice la letra del tema.

Según se escucha textualmente en la canción, el trapero presume de sus supuestos talentos íntimos, y, además, de una manera poco romántica deja saber qué tienen en común él y Feid.

“Como yo nunca te va a hacer el amor, no, lo que perdiste en mí lo estás buscando en él. Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a meter”, dice parte de la canción.

El gesto de Anuel AA para Karol G en redes sociales hizo que las interacciones en el post de Instagram ganasen, hasta el momento de publicación de esta nota, más de 3,7 millones de ‘me gusta’ y casi 600 mil comentarios. Mientras que, en YouTube ‘Mejor que yo’ ya cuenta con 2,7 millones de reproducciones. ¿La dedicatoria fue real o fue estrategia de marketing?

“Después de todo lo q habló, viene y dedica una canción en la q no resalta lo verdaderamente importante de una persona”; “Pero la canción lo que dice es que se lo quiere meter ósea…”; “MORALEJA: Hay que darle el valor a la gente cuando está con uno… así luego se evita el estar ROGANDO CUANDO YA SE LE ESCAPÓ EL CIELO DE LAS MANOS!!!!!”; “Pereza de tío, Dios mío TOXICIDAD MÁXIMAAAA” y “Te quedó grande la Bichota”, dicen parte de los miles de comentarios de internautas criticando lo que hizo Anuel AA.

