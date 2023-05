Conoce la letra de ‘Mejor que yo’, la canción que Anuel AA dedica a Karol G

Con el estreno de ‘Mejor que yo’ el cantante Anuel AA hizo arder las redes sociales porque sin tapujos se la dedicó a su explícita a la cantante Karol G.

El puertorriqueño compartió un fragmento del video oficial en Instagram y escribió para acompañarlo: “Te la dedico, bebé @karolg”. Los internautas casi de inmediato comenzaron a reaccionar generando una ola de críticas por el contenido sexual de la letra.

En el video que colgó en Instagram hizo que, hasta el momento de la publicación de esta nota, 3,8 millones de personas le dieran ‘like’ y más 610 mil comentaran. Mientras que en YouTube se dispararon las reproducciones haciendo que en 12 horas acumulara 2,7 millones de reproducciones.

Entre los comentarios se logra leer que lo tildan de “vulgar” y otros de aprovechar directamente a la ‘Bichota’ para hacerle ‘marketing’ a su nueva canción.

Hasta el momento Karol G no ha emitido ningún comentario sobre la canción en la que Anuel AA presume de tener increíbles talentos íntimos por los que presuntamente ella no podría olvidarlo.

A continuación, le presentamos la letra completa de ‘Mejor que yo’:

Real hasta la muerte, baby

Real hasta la muerte, baby

Uah, uah.

Desde hace tiempo que no nos comemo’ (Comemo’)

Ya tienes novio (Novio), te echo de meno’ (Meno’)

Él no te entiende como yo te entiendo

Y ni te lo mete como yo te lo meto (Uah)

Mejor que yo él nunca va a ser, no (No)

Ni anotando mis truquito’ en un papel, yeah (Yeah)

Como yo nunca te va a hacer el amor, no

Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh-eh (Eh-eh)

Mejor que yo él nunca va a ser, no (No)

Ni anotando mis truquito’ en un papel, yeah (Yeah)

Lo único que tenemo’ en común él y yo (Él y yo)

Es que los do’ te lo llegamo’ a meter, eh-eh (Eh-eh)

No, oh-oh-oh (Oh-oh-oh), no

Mejor que yo aquel nunca va a ser, no

No, oh-oh-oh, no (Oh-oh-oh-oh-oh)

Mejor que yo aquel nunca va a ser (Uah)

Cuando él te la mama, te acuerda’ de mí (Oh-oh-oh)

La lengua no le trabaja como yo te hacía venir (Venir)

Pensándome en la cama no te dejo ni dormir (Oh-oh)

No es lo mismo sin un gángster como yo encima de ti (De ti)

Dime si te aprieta bien las nalga’ (Las nalga’)

Si mientras te lo mete, te lambe la cara (Sí)

Si te habla tan sucio que hizo que tú squirteara’ (Squirteara’)

Dime si hizo que temblara’ y que la cama la mojara’ (La mojara’), baby

Cuando tú se lo mama’, no me haga’ reír (Haga’ reír)

Ese mal parido, mami, no me llega a mí (No me llega a mí)

Baby, dime qué hizo él que yo no pude hacerte a ti (Uah, uah)

Si na’ má’ hablándote al oído, sin chingar te hice venir (Venir)

En cuatro yo te muerdo el cuello (El cuello)

Te lo meto y te jalo el pelo (El pelo)

Baby, te extraño y no te miento

No te guardo resentimiento (Baby)

Uah, uah (Bebé), baby

Desde hace tiempo que no nos comemo’ (Comemo’)

Ya tienes novio (Novio), te echo de meno’ (Meno’)

Él no te entiende como yo te entiendo (Entiendo)

Y ni te lo mete como yo te lo meto (Uah)

