Anuel AA desató ola de memes con la canción que le dedicó a Karol G

El cantante urbano Anuel AA generó controversia esta semana al lanzar su nueva canción ‘Mejor que yo’ y sin pensarlo dos veces dedicársela a Karol G de una forma peculiar que no pasó desapercibida por sus 33 millones de seguidores en Instagram.

Un breve mensaje escrito para acompañar un fragmento del video oficial de la canción fue lo que dio pie a la polémica que se desató desde la noche del jueves 4 de mayo.

“Te la dedicó, bebé”, fue el texto que escribió el trapero acompañado del usuario de redes sociales de la ‘Bichota’.

La dedicatoria inmediatamente captó a los internautas que procedieron a ver el video y escuchar la letra, pudiendo identificar que la canción no era solo para Karol G, sino para su supuesto nuevo novio, el cantante colombiano Feid.

“Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va ser, no, ni anotando mis truquitos en papel”, dice un fragmento del sencillo.

En una entrevista que dio post lanzamiento del tema dejó saber que escribió versos para que Karol G la disfrute de manera íntima con Feid.

A raíz de la publicación de Anuel AA, la creatividad de las internautas ha aflorado en las redes sociales donde han dejado una cantidad interminable de memes referentes al tema.

Alguien que le diga a Anuel que deje de hacer el ridiculo tirándole a Karol G porque todos saben que lleva en flop desde 2020 y ni así le van a pegar los temas.



Literalmente es este☠️: pic.twitter.com/GPUAqyBI4r— m a l p o r t a u (@otro_dylan) May 5, 2023

Karol G y Feid mientras Anuel AA llora por Karol G después de su separación de 2+ años😂😭 pic.twitter.com/BaVQquuWPj— Feid Media (@ferxxomedia) May 5, 2023

En la lluvia de memes incluso salió salpicada Yailin ‘La Más Viral’, con quien se casó Anuel AA al poco tiempo de terminar su relación con la intérprete de ‘MAMIII’ y que incluso en sus primeros meses de relación se dedicó a lanzarle indirectas a la colombiana. Yailin viendo como Anuel se casó con ella, la preñó y después que terminaron lo primero que hizo fue dedicarle 817281827272 canciones a Karol G:



pic.twitter.com/KnSrC4lzrF— Kevsh (@lilkevsh) May 5, 2023

La dominicana y el puertorriqueño actualmente tienen una hija llamada Cattleya, de casi dos meses de vida. En febrero, el intérprete de ‘Más Rica Que Ayer’ anunció que él y la intérprete de ‘Chivirika’ estaban separados tras menos de un año de matrimonio y durante el último trimestre de embarazo de la artista. Yailin viendo como anuel la preño y después le dedico 56 canciones a Karol G pic.twitter.com/coOC4TU8eo— Mateo luna (@mateoluna_22) May 5, 2023

En redes sociales como Tik Tok, los creadores de contenido tampoco no dudaron en hacer videos propios sobre la polémica de la canción de Anuel AA para Karol G. @erikaenfrancia Aparte esa letra toda inmunda 🤮 ♬ sonido original – Irma 💪🤗 @los_chicaneros Karol G oyendo la nueva canción de Anuel ♬ sonido original – Los_chicaneros

