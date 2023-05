Karol G metálica y sin nada debajo, sorprende junto a Alicia Keys en concierto de Colombia

La estadounidense Alicia Keys está de gira con el “Alicia Keys Latin America Tour”. En su parada en el Movistar Arena de Colombia invitó nada más y nada menos que a “La Nena de Medellín”, Karol G, a cantar parte del tema “Mañana Será Bonito” y “No One” de cada una respectivamente. KaRoL G junto a Alicia Keys cantando "No One" en Bogota, Colombia pic.twitter.com/l5huwNdNUR — Indie 505 (@Indie5051) May 12, 2023 View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

Karol G salió a escena con un vestido metálico de cordones a los lados, mostrando los muslos hasta las caderas. Por supuesto, esto es otro sueño para La Bichota, ya que Alicia Keys la ha admirado desde pequeña al igual que Anahi de RBD y Rihanna. Buenas noches solo a Karol G que hace 13 años hacia covers de Alicia Keys en su cuarto y ahora está con ella en un escenario cantando sus hits. Soñar siempre en grande ✨ pic.twitter.com/HacGaaAzkr— Alejandro Holguín (@lejandroholguin) May 12, 2023

La ex de Anuel AA no lo podía creer. Alicia Keys estaba en el piano y por supuesto terminó de pie aludiendo también a La Bichota. Con esto, la intérprete de “Provenza” y “Mañana Será Bonito” se consagra como una de las cantantes del género urbano preferidas actualmente por músicos anglosajones para hacer colaboraciones. KaRoL G junto a Alicia Keys cantando "No One" en Bogota, Colombia pic.twitter.com/l5huwNdNUR— Indie 505 (@Indie5051) May 12, 2023

El show llegó a punto cumbre, cuando Alicia Keys invitó a la reguetonera colombiana. También la acompañó la cantante Goyo. Misma que le rindió un pequeño tributo a Shakira con la canción “Antología”. Ayer fue una NOCHE ESPECIAL para Las Muejeres y para la Cultura NEGRA. Gracias @aliciakeys @ocesacolombia 💜🔥💪🏾🐆 pic.twitter.com/wHUwmUUUoe— Goyo 👑🖤✊🏾 (@GOYOCQT) May 12, 2023

A lo largo de su carrera, Alicia Keys se ha fascinado por la música latina. Ha grabado varios temas en español con otros artistas hispanos de gran envergadura como: J Balvin, Pedro Capó, y Alejandro Sanz.

