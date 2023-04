Karol G causa sensación en el programa “Saturday Night Live” y hace alusión a sus fotos en la revista GQ

El 15 de abril era una fecha muy esperada por los fans de Karol G, pues ella fue la invitada musical en el programa de televisión “Saturday Night Live”. Participó durante unos segundos en un sketch titulado “Spanish class” usando una camiseta con estampado que prohibía el Photoshop, en alusión a su reciente mensaje acerca de que sus imágenes en la portada de la revista GQ fueron alteradas.

Acompañada de un extenso grupo de coristas la colombiana interpretó su sencillo “Mientras me curo del cora” usando botas altas y un vestido que dejó ver su abdomen (atrás quedó su look de cabello rojo). Ella fue presentada por la actriz Ana de Armas, quien fue la conductora invitada.

En su segunda presentación la artista cantó otro de los temas del exitoso álbum Mañana será bonito, “Tus gafitas”, que se distingue por ser del estilo pop y no de reguetón. Ella lució un sexy outfit compuesto por un top negro lleno de grandes púas y una falda de piel con amplia abertura en una pierna.

Para los promocionales del programa Karol se dejó ver con un total look rojo, compuesto por una amplia falda y una chamarra demasiado abrigadora para la primavera, pero que le quedó muy bien. Ella acaba de cambiar el dibujo que aparece en su perfil de Instagram, que ahora muestra una sirena con el cabello de color rosa. View this post on Instagram A post shared by Saturday Night Live (@nbcsnl)

Sigue leyendo: