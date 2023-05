Peso Pluma graba con Anuel AA, pero deberá pagarle a Eslabón Armado por “Ella Baila Sola”

El cantante de regional mexicano. Peso Pluma, sigue sumando colaboraciones. Acaba de grabar con el cantante de género urbano, Anuel AA, y todo indica que la canción se llama: “Rompecorazones”, pues así lo escribió el ex de Karol G en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Anuel AA no solo está llamando la atención por el “lleva y trae” en el que anda al mencionar a Karol G en sus canciones y más aún, cuando lo hace de Feid, supuesta pareja La Bichota actualmente. El mismo no mostrar a sus hijos orgullosamente y lanzar éxitos musicales. Ahora de la mano de Peso Pluma. Uniendo fuerzas, de Puerto Rico & México para el mundo entero 🇵🇷🤝🏼🇲🇽



Anuel AA x Peso Pluma, SOON. pic.twitter.com/OCjrhWbzau— L E G E N D 👹 A N U E L (@legendanuel) May 12, 2023

Hassan Emilio Kabande Laija, como realmente se llama la “Doble P”, ya ha hecho varias colaboraciones de género urbano. Hace poco grabó con otro cantante de trap y muy amigo de Anuel AA, Eladio Carrión. El tema “77” se estrenó hace apenas unas semanas y ya acumula casi 3 millones de reproducciones en YouTube, así como unos números nada despreciables en Spotify y iTunes.

Peso Pluma pagará a Eslabón Armado por derechos

El sitio de noticias de entretenimiento norteamericano TMZ informó desde su cuenta de Instagram, que el intérprete de “Rosa Pastel” y “Chanel” junto a Becky G, deberá pagarle a la agrupación Eslabón Armado por los derechos de composición de la canción “Ella Baila Sola”. Misma que se posicionó en los primeros lugares de las carteleras de manera inmediata.

Luego de que Pedro Tovar, integrante de EA, dijera en redes sociales que se había resentido un poco. Explicó sentirse triste porque el cantante de corridos tumbados no los invitó al programa The Tonight Show Jimmy Fallon, donde interpretó el tema musical y afirmó que ni siquiera los mencionó. Esta sería la razón por la cual el mexicano debería pagarle a la agrupación. View this post on Instagram A post shared by The Tonight Show (@fallontonight)

Esto por supuesto trajo una ola de reacciones en las redes sociales. Mismas que han mermado justamente con el lanzamiento del álbum de Eslabón Armado, “Desvelado“. Así como también los éxitos de Peso Pluma. ¡Enhorabuena para ambos!

