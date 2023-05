Eslabón Armado, autores del éxito Ella Baila Sola, lanzan álbum ‘Desvelado’

La banda debut que llevó la música mexicana a un nivel muy alto en las últimas semanas, Eslabón Armado, le ha dado muchas alegrías a sus fans. La más reciente es el increíble éxito del tema que compusieron para Peso Pluma y que interpretan con el propio cantante de corridos tumbados. Ahora la banda estrenó “Desvelado“.

Se trata de su nuevo álbum. DEL Records es una de las disqueras que ha lanzado increíbles talentos que se encuentran en los primeros lugares de las listas de reproducción musical como Spotify, iTunes y YouTube. La compañía ha apostado todo a los talentos del regional mexicano y han hecho un trabajo impecable en la creación del último material discográfico de Eslabón Armado.

Recordemos que con el disco anterior, “Nostalgia“, EA rompió su propio récord, el cual había establecido debutando en el puesto número 9 hace apenas un año aproximadamente, el éxito de la banda ya comenzaba a sonar.

El dueño DEL Records y uno de los grandes productores y promotores de música mexicana más reconocidos de la industria, Ángel del Villar, dijo; “Verlos romper constantemente sus propios récords y hacer historia en el proceso es sumamente gratificante para todos en DEL Records… Apenas estamos arrancando”.

Eslabón Armado marcando la pauta

El primer sencillo de “Desvelado” por supuesto, es el éxito mundial “Ella Baila Sola“, que hizo historia al convertirse en la primera canción de regional mexicano en llegar al puesto número 1 en la lista Global 200 de Billboard. La canción ocupa por segunda semana consecutiva, la cuarta posición de la lista Hot 100, y 1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard. Mismo lugar que compartió en México, Colombia y Nicaragua.

DEL Records es una de las casas productoras y discográficas que más le está apostando a los nuevos talentos y con la mejor calidad musical. Muchos son los jóvenes que quieren cantar y que ven en Eslabón Armado un ejemplo de trabajo duro y recompensas grandes. Además, Ángel del Villar ha logrado crear una alianza impresionante con casas como disqueras como Virgin Music Group. View this post on Instagram A post shared by Eslabon Armado 🔗 (@eslabonarmadooficial)

