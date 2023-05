Christian Nodal anuncia su gira por los EE.UU. ‘Foraji2 Tour’ antes de ser papá junto a Cazzu

El futuro papá del hijo de la cantante de género urbano, Cazzu, ha anunciado que recorrerá Estado Unidos nuevamente con su ‘Foraji2 Tour 2023‘. La gira de Christian Nodal durará tres meses. Los tickets estarán en preventa para miembros de Amazon Music desde el 10 de mayo.

Christian Nodal levará su `Foraji2 Tour 2023´ a 30 ciudades de los EE.UU. Todo esto sucede casi al mismo tiempo que Cazzu anunciaba su retiro temporal para dedicarse a ser mamá. Así que, la pareja parece haber tomado este momento para hacer el ´último tramo de trabajo intenso del cantante de regional mexicano antes de convertirse en padres por primera vez.

No se sabe con exactitud para cuándo ‘La Nena Trampa‘ tiene más o menos la fecha de parto, pero sí que su última presentación fue junto al lado de la cantante Alicia Keys recientemente. También que esperaron cumplir 3 meses para dar a conocer la buena noticia a sus fans. Sin embargo, Cazzu parece tener más de ese tiempo y a Nodal hasta le salió decir que la misma podría ser niña. View this post on Instagram A post shared by Cazzu Data (@cazzudataoficial)

Nodal emocionado por el Fojari2 Tour Estados Unidos Tour

‘Este nuevo show que tendrá muchas sorpresas y, por supuesto, mucha música que pone la cultura mexicana en alto, donde merece estar’, dijo el ex de Belinda.

La gira comienza el viernes 25 de agosto en Anaheim, California, y termina el domingo 12 de noviembre en Pennsylvania. Los otros estados a los que llevará todo su sonido ‘mariecheño’ son Arizona, California, Florida, Nueva York, Texas y está por revelar más. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

3 días tendrán todos los que usen Amazon Music y obtener el código de descuento desde la aplicación. Deben entrar a la página de CM Events. En la misma app de la plataforma de reproducción musical pueden escuchar una Playlist, que tiene lo mejor del cantante mexicano: [RE] Discover Christian Nodal. Las entradas regulares se venderán a partir del 13 de mayo. View this post on Instagram A post shared by GenMex (@somosgenmex)

