Cazzu apenas cubrió sus encantos con top de acero en “Peli-culeo Remix” ft. De la Ghetto

En medio de rumores de embarazo, Cazzu estrenó “Peli-culeo Remix” con las estrellas del género urbano Randy, De La Ghetto, J. Quiles y Ñengo Flow. La novia del cantante de regional mexicano, Christian Nodal subió la temperatura en Youtube al bailar en un tubo y apenas cubrir sus encantos con un top metálico de acero y una vestido de malla que dejaba a la vista mucha piel.

Si está embarazada, pues está en su mejor momento. Una vez más la argentina y cantante de trap ha dejado claro que no tiene nada que enviarle a la ex de Christian Nodal, Belinda. La Nena Trampa se contonea con pecaminosos movimientos y un top de acero que apenas cubre lo esencial en su nuevo videoclip. Desde hace días, Cazzu andaba en la promoción de “Peli-culeo Remix” y ya había publicado algunas fotos con Randy, De La Ghetto, J. Quiles y Ñengo Flow.

Luego de conquistar los escenarios a nivel internacional, Cazzu sorprende a sus fanáticos con “Peli-Culeo Remix” como parte de la producción musical “Nena Trampa”, con la cual ha recorrido algunos de los escenarios más importantes del continente americano. El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

El video musical de “Peli-Culeo Remix” nos hace viajar al mundo de La Nena Trampa y en el que se puede apreciar mucha sensualidad característica del perreo que identifica a Cazzu. Las sombras y la oscuridad se fusionan a la dureza de la letra de la canción. El video se hizo en Miami y lo dirigió Martin Seipel de Visual Machine.

Cazzu busca con “Peli-culeo Remix” darle más poder a la mujer, resaltando su erotismo y por supuesto poner a bailar a todo el mundo.

Cazzu estrenó hace poco una canción con Los Ángeles Azules

Pero éste no sería el único reciente éxito de la novia de Christian Nodal. Hace poco lanzó una colaboración con Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan, “Tú y Tú”. Esto por supuesto une mucho más a la argentina a México, país de donde es el supuesto futuro padre del hijo, que fuentes cercanas aseguran está esperando la pareja.

En cuanto a eso, ellos mismos no se han pronunciado aún a pesar que Cazzu sí ha hecho referencia a si tiene o no rostro de mamá. Sin embargo, los rumores son fuertes e incluso aseguran que la pareja estaría esperando que La Nena Trampa cumpla los 3 meses recomendados de embarazo para anunciar que están en la dulce espera. Por lo pronto, sólo hay que esperar a ver si ellos niegan o afirman tal información. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

