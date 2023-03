Cazzu, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan estrenan nueva canción juntos “Tú y Tú”

De tanto con amor con Christian Nodal, la cantante de genéro urbano, Cazzu, ya se acercó más al regional mexicano, sobretodo ahora que se convertirá en madre aunque no se haya hecho oficial el embarazo de la argentina. Lo que sí se confirmó es el éxito anticipado del tema que grabó con Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan.

Así es, el grupo de cumbia más importante del mundo presentó su nuevo sencillo con videoclip incluído. “Tú y Tú” es el nombre de la explosiva canción que mezcla el talento de Cazzu, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan.

Justo el público de Argentina, de dónde es originaria la estrella del trap, quedó enamorado de la música de Los Ángeles Azules, después que estos hicieran un pequeña gira por el país sudamericano. Parte de esto es haberse unido a Cazzu y también a la estrella del regional mexicano como lo es Santa Fe Klan. “Tú y Tú” estará incluído en el próximo disco de la agrupación de cumbia.

Horacio Palencia, Nina Minguez y Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan escribieron el tema. Los productores fueron Rodolfo Lugo y Jorge Mejía Avante. El videoclip lo dirigió Christian Schmid y la locación fue un barrio de Tepito, en Ciudad de México. View this post on Instagram A post shared by Los Ángeles Azules (@angelesazulesmx)

Pero esta no es la primera colaboración para Los Ángeles Azules. También han cantando con Nicki Nicole, Sofía Reyes, Esteman, Carlos Vives, Juanes, David Bisbal, Paty Cantú, Luciano Pereyra y Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

Además su “De Iztapalapa Para el Mundo US Tour” continúa por varias ciudades de los Estados Unidos:

03/11– Oakland, CA – Oakland Arena

03/12 – Reno, NV – Grand Sierra Resort & Casino

03/17 – Kennewick, WA – Toyota Center

03/18 – Seattle, WA – WAMU Theater

03/19 – Portland, OR – Veterans Memorial Coliseum

03/24 – Minneapolis, MN – Orpheum Theatre

03/25– Chicago, IL – Allstate Arena

03/31 – Orlando, FL – Dr. Phillips Center for Performing Arts

04/01 – New Orleans, LA – Saenger Theater

04/02 – Nashville, TN – Andrew Jackson Hall @ TPAC

04/14 – Valley Center, CA – Harrah’s Resort and Casino

04/15 – Tucson, AZ – AVA Amphitheater

