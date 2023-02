Cazzu sí está embarazada. Christian Nodal y la cantante argentina se convertirán en padres

Fuentes cercanas a la pareja conformada por Cazzu y Christian Nodal nos han confirmado que efectivamente la cantante de género urbano y el exponente del regional mexicano se convertirán en padres. ¡La argentina sí está embarazada!

Christian Nodal y Cazzu en Premio Lo Nuestro 2023/ Foto: Getty Images.

Después de posar en la alfombra magenta del Premio Lo Nuestro 2023, donde Nodal colocó la mano sobre la incipiente y casi invisible pancita de Cazzu, las alarmas de un posible embarazo se activaron de nuevo. Mismas que se confirman hoy dando a conocer que la novia de Christian Nodal está esperando su primer hijo con el cantante.

Christian Nodal y Cazzu hablan de embarazo | Mezcalent

People en Español hace pocos días había dicho que se había puesto en contacto con la publicista de Christian Nodal y que ésta comentó que, aunque se encuentran en una relación estable, no es cierto que estén esperando un hijo. Ahora una fuente cercana a la pareja confirma lo contrario y asegura que el bebé de Cazzu y Nodal se encuentra en camino.

Pero eso no es todo. La pareja estaría esperando a cumplir los tres meses de embarazo que aconsejan para decir que todo está bien y darle la buena nueva a sus fans. Además según nos cuentan, este hijo fue buscado y muy deseado. No cabe duda que a este par de tórtolos les brota el amor desde el principio.

No es el primer rumor de embarazo de Cazzu y Nodal

El año pasado los enamorados también le hicieron frente a estos rumores. ¿La señal? La misma. Nodal protegiendo el vientre de Cazzu de manera muy tierna en una entrega de premios también. Incluso un fan llegó a afirmar que la pareja les había confirmado que estaban la dulce espera. Claramente todo era mentira.

Fue el mexicano el que ésa vez aclaró todo con humor. Publicó con un meme en el que hacía alusión a que las discusiones son malas para las embarazadas porque afectan al bebé. En ese momento él se hizo llamar “el bebé”. ¿DESMIENTE LOS RUMORES? 👀🤔



Muchos seguidores de Christian Nodal tomaron este meme, compartido por el cantante en sus redes sociales, como un mensaje subliminal que descartaría el supuesto embarazo de su rumoreada pareja Cazzu.



Cazzu y Nodal un amor a prueba de todo

Recordemos que Christian Nodal comenzó una relación con “La Nena Trampa” poco después de su tórrida ruptura con la cantante Belinda. En principio no muchos apostaron al amor con Cazzu. Sin embargo, la pareja ha hecho frente no sólo a sus complicadas agendas sino al hecho de que pocos vieron un futuro entre ambos. Christian Nodal y Cazzu recibiendo los regalitos de sus fans 💚🥹 pic.twitter.com/J5IoD310RB— 🌵Alvin.FORAJIDO (@AlvinMata77) February 27, 2023

Hoy, la intérprete de “Nada” y el de “Ya No Somos Ni Seremos“ le dan una lección al mundo con la una de las muestras más grande de amor que pueda existir en una pareja: un hijo. ¡Desde aquí les mandamos bendiciones y muchas felicidades!

Hasta el momento de cierre de esta nota, ninguno de los representantes de ambos artistas, así como tampoco ellos habían emitido un comunicado oficial sobre la noticia. View this post on Instagram A post shared by Entretenimiento y Farándula (@puroshowcom)

